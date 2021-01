Verkiezingen moeten doorgaan, ondanks corona en ook na val kabinet

Alles is erop gericht dat de verkiezingen halverwege maart kunnen doorgaan. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vandaag gezegd. Scholen zien de verkiezingen huiverig tegemoet.

De afgelopen week vroegen meerdere experts, waaronder IC-baas Diederik Gommers en jurist Wim Voermans, zich hardop af of de verkiezingen wel kunnen doorgaan nu het coronavirus en de Britse variant daarvan verder oplaaien.

‘Ervan uitgaan dat de verkiezingen doorgaan’

„We moeten ervan uitgaan dat het doorgaat en we zorgen dat het veilig kan”, aldus de minister. Uiterlijk 12 februari komt ze met een update.

Vandaag werd bovendien gesproken over de toeslagenaffaire en de mogelijke politieke gevolgen daarvan. Mocht het kabinet besluiten af te treden, wat inmiddels is gebeurd, dan betekent dat volgens Ollongren niet dat de verkiezingen eerder worden gehouden. Zij zei eerder vandaag: „Ik wil niet vooruitlopen op politieke consequenties, maar 17 maart staat.”

Drukte over meerdere dagen verspreid

De Tweede Kamerverkiezingen worden dit jaar op genoemde woensdag 17 maart gehouden, maar op 15 en 16 maart gaat in alle gemeenten een beperkt aantal stemlokalen open om eerder stemmen mogelijk te maken. Zo wordt de drukte over meerdere dagen verspreid en kunnen de verkiezingen in het kader van corona zo veilig mogelijk worden gehouden, schreef Ollongren eerder in een brief aan de Tweede Kamer. Kiezers ouder dan 70 jaar kunnen hun stem ook per post uitbrengen.

Verkiezingen in scholen wel een goed idee?

Behalve de genoemde Gommers en Voermans, kwam de PO-Raad vandaag ook met vraagtekens over de verkiezingen. De sectororganisatie voor het primair onderwijs, vindt het „niet ideaal” dat scholen ook in coronatijd moeten fungeren als stemlokaal.

De PO-Raad hoort volgens eigen zeggen uit het hele land over „goede voorbeelden van alternatieven” als kantoorgebouwen en overheidslocaties. De organisatie begrijpt echter dat deze mogelijkheden niet overal beschikbaar zijn en wijst op het belang van „de bijdrage van onze schoolgebouwen aan het goed laten verlopen van het democratische proces”.



Extra dag online lesgeven

Daarom moet er zoveel mogelijk toch worden meegewerkt, maar daarbij mag niet het onmogelijke worden gevraagd. Schoolbesturen krijgen een Leidraad schoolgebouw als stemlokaal van het onderwijsministerie. Met één van de tips in de leidraad, het organiseren van afstandsonderwijs voor een dag, is de raad niet blij: „Wat de PO-Raad betreft is het onverantwoord om na de lockdown en een wekenlange schoolsluiting nog meer lesvrije dagen in te plannen. Voor leerlingen is het belangrijk om, zodra het weer mogelijk is, zoveel mogelijk les te krijgen op school.”

Het meewerken aan de verkiezingen wordt verder „een uitdaging, maar niet onmogelijk, zolang maatregelen rondom afstand en hygiëne in acht worden gehouden”, aldus de raad. „Sommige scholen kennen bijvoorbeeld een grote aula of sportlokaal, soms zelfs met een aparte ingang, waardoor het goed mogelijk is een stemlokaal in te richten. Er zijn echter ook veel schoolgebouwen waarbij het lastiger te organiseren is.”

