Vaccineren tegen coronavirus moet sneller, vindt Ernst Kuipers

Het vaccineren tegen covid-19 moet versnellen. Daarvoor pleit Ernst Kuipers: „Je moet nu prikken.”

Nu het kabinet heeft besloten om het zetten van de tweede coronaprik na zes weken toe te staan in plaats van drie, moet de vaccinatiecampagne versnellen. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, gisteravond in de talkshow Jinek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Ik ben geen vaccindeskundige of viroloog’, aldus Ernst Kuipers die iedere dag op tv speculeert over het gedrag van het virus en de snelheid en de gevaren van mutaties. 🙄#jinek — John den Braber (@JohndenBraber) January 21, 2021

In de vaccinatiestrategie wordt nu nog rekening gehouden met het achterhouden van vaccins voor de tweede prik die nodig is om zo goed mogelijk beschermd te zijn tegen het coronavirus, legde Kuipers uit. Ook worden de prikken over een periode uitgesmeerd zodat ze aansluiten bij nieuwe leveringen van de vaccins. Maar dat moet wat hem betreft veranderen.

400.000 vaccins om te vaccineren

„Het is een beetje de situatie van nood breekt wet”, zei Kuipers. “Je moet nu prikken.” Volgens hem liggen er momenteel 400.000 vaccins in Nederland klaar om gebruikt te worden en kunnen er per week zo’n 125.000 mensen gevaccineerd worden. Hij laat weten dat de GGD’en, die voor het grootste deel verantwoordelijk zijn voor het vaccineren, daarbij eventueel hulp kunnen krijgen van de ziekenhuizen. Kuipers noemt het risico dat mensen lopen door de tweede prik uit te stellen „allemaal maar relatief”.

Hoe gaat het vaccineren nu verder?

Huisartsen en een deel van hun medewerkers worden vanaf dit weekend gevaccineerd tegen het coronavirus. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) meldt dat de eerste regio’s vanavond of morgenochtend beginnen. Huisartsen en medewerkers van huisartsenposten die in aanmerking komen, kunnen hun eerste prik halen bij een ziekenhuis in hun regio. In totaal zijn 23 ziekenhuizen aangewezen voor de vaccinatie van zo’n 15.000 mensen uit de beroepsgroep.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het patiëntendossier van mijn ouwe pa van de ene huisarts naar de andere krijgen heeft 8 wk en vele telefoontjes geduurd. Mailen lukte niet. Uiteindelijk ben ik t met de auto gaan ophalen. Ik begrijp wel waarom dat vaccineren zo tergent langzaam gaat in NL #archaisch — Léon Bouwman (@leonmbouwman) January 22, 2021

Naast de huisartsen is het vaccin beschikbaar voor artsen in opleiding, verpleegkundig specialisten, zogeheten physician assistants en chauffeurs van huisartsenposten die „een vitale functie” vervullen in de zorg voor Covid-19-patiënten. De medici hebben een uitnodiging voor de inenting gekregen. Zij hoefden zich voor het vaccineren niet zelf aan te melden. Ze krijgen het coronavaccin van het Amerikaanse Moderna.

Helft ziekenhuizen van start

In ongeveer de helft van de betrokken ziekenhuizen gaat het vaccineren dit weekend van start, de rest volgt later. Het begin wordt gemaakt in de westelijke Randstad (Rotterdam, Den Haag, Leiden, Gouda, Dordrecht), Noord-Nederland, de regio rond Zwolle en Twente.

Na de vaccinatie van de eerste groep zorgmedewerkers, begon deze week ook de vaccinatie van de eerste verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking die in instellingen wonen. Deze week kregen en krijgen in totaal zo’n 15.000 mensen hun eerste prik. In de weken hierna volgen grotere aantallen.

Lees ook: In Drenthe weten ze het al: nul grote evenementen tot 1 juni