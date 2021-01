Vijf studenten van de TU Eindhoven voeren actie: ‘Ik ken mijn klasgenoten niet eens’

Vijf studenten van de TU in Eindhoven voeren vanmiddag actie op het 18 Septemberplein in Eindhoven. Ze vragen aandacht voor de vereenzaming onder studenten. „Studenten die niet in een groot studentenhuis wonen hebben amper nog sociaal contact.”

Initiatiefnemers Niels, Teun, Jeroen, Timme en Dirk hebben naar eigen zeggen nog geluk. Ze wonen met nog zeven anderen in een studentenhuis in Eindhoven. Iedere dinsdagavond wordt er geborreld. „Tijdens één van die borrels kwam het ter sprake dat wij het gelukkig nog best gezellig kunnen hebben met elkaar, zonder dat we de coronaregels overtreden. Maar al snel ging het gesprek over het feit dat er ook veel studenten zijn die helemaal alleen op hun kamer zitten en met niemand interactie hebben”, vertelt Dirk van Loon.

Kamer

Van Loon is sinds een half jaar student. „Mijn klasgenoten ken ik niet eens. Sterker nog: ik heb nog nooit in een collegezaal gezeten en doe alles op mijn kamer.” Maar zo’ kamer is helemaal niet geschikt om er geconcentreerd te kunnen studeren, meent Van Loon. „Bij mij thuis is het bijvoorbeeld vaak heel onrustig omdat we allemaal een ander schema hebben. Het is dan ook lastig om je te concentreren als er in de kamer naast je tv-gekeken wordt. Nu alles dicht is, kunnen veel studenten nergens anders heen om te leren.”

Daarom voeren Van Loon en zijn huisgenoten vanmiddag actie op het 18 Septemberplein. Ze nemen hun stoelen en bureaus mee en gaan midden op het plein studeren. „We willen aan de buitenwereld laten zien hoe we ons in deze tijd voorbereiden op tentamens en dat dat bij veel studenten voor mentale klachten zorgt.” Van Loon wil dan ook dat hier meer aandacht voor komt. „Het gaat vaak over het basis- en voortgezet onderwijs, maar je hoort niet zo veel over de gevolgen die de maatregelen hebben voor studenten.”

Negatieve spiraal

Met de actie hopen Van Loon en zijn huisgenoten dat universiteiten zorgen voor meer interactie met studenten. Hij vindt dat de situatie van studenten meer meegenomen moet worden bij het maken van beleid en er meer perspectief geboden moet worden. „Want ook al is de BSA nu iets verlaagd en de druk op studenten dus ook, zal dit niet voldoende zijn om alle studenten weer uit deze negatieve spiraal te trekken.”

