Maker Bernie Sanders-foto: ‘Als ik had geweten dat het een meme zou worden, had ik hem niet genomen’

Een onderuitgezakte Bernie Sander met dikke gebreide wanten aan. Het is misschien nu al één van de bekendste foto’s van 2021 en is de inspiratie voor duizenden memes. Brendan Smialowski, een AFP-fotograaf, legde het legendarische beeld vast tijdens de inauguratie van president Joe Biden. Maar echt blij is hij niet met de foto.

„Als ik had geweten dat de foto een meme zou worden, had ik hem nooit genomen”, zegt Smialowski tegen News Times, een lokale krant in Connecticut. „Ik probeerde de geschiedenis vast te leggen en je wil niet dat je foto herinnerd wordt omdat mensen er grappen over maken.”

Filmscènes en schilderijen

Op internet werd de foto in rap tempo een meme. Sanders werd op tal van plekken gefotoshopt, bij wijze van grap. Zo verscheen Sanders in bekende filmscènes en op schilderijen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#BernieSanders will always be there for you pic.twitter.com/Ka8kVEBFvs — Ella Freeman (@Ella_Freeman12) January 22, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I am once again asking you to buy my cookies @BernieSanders #Berniememes pic.twitter.com/nlTUtoyC5h — the Queen G (@soysaucebunny) January 22, 2021

Smialowski had nooit verwacht dat zijn foto zoveel aandacht zou krijgen. „Ik ben er geen fan van dat mijn foto een meme is geworden, maar ik ben blij dat mensen mijn werk opmerken. Ik ben een journalist en heb geen invloed op hoe mensen reageren. Het is moeilijk te zeggen waarom iets een meme wordt, er is geen logica voor.”

En hoewel Smialowski niet zo tevreden is over de compositie, is hij toch blij met het eindresultaat. „Ik stop hem niet in mijn portfolio, maar ik vind het een leuk moment. Hij (Bernie Sanders) voelde zich blijkbaar erg op zijn gemak daar buiten in zijn eentje.”

Sanders zelf zag de lol van alle memes wel in. „Zo kunnen mensen zien dat we geweldige wanten maken in Vermont”, zei hij tegen CNN. Die wanten werden gemaakt door Jen Ellis, een lerares uit de thuisstaat van Sanders. De wanten zijn gemaakt van wollen truien en plastic flessen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Thanks for all the interest in Bernie's mittens! It truly has been an amazing and historic day! I'm so flattered that Bernie wore them to the inauguration. Sadly, I have no more mittens for sale. There are a lot of great crafters on ETSY who make them. -Jen Ellis, — Jen Ellis (@vtawesomeness) January 21, 2021

Truien

De politicus besloot de foto zelfs op truien te laten afdrukken om zo geld op te halen voor het goede doel. Ze zijn te bestellen via zijn officiële website en de opbrengst gaat naar Meals on Wheels, een stichting die eten verzorgd voor ouderen die het niet breed hebben.

Lees ook: Honderden aanhangers Navalni aangehouden bij protesten in Rusland