Sipke Jan Bousema wil ziekenhuizen privacyproof maken

Om ziekenhuismedewerkers ervan bewust te maken verantwoord om te gaan met de privacy van patiënten, heeft Sipke Jan Bousema een tool ontwikkeld waarmee zij hierover spelenderwijs kunnen leren. In gesprek met het ANP vertelt de ondernemer hoe het werkt.

Het programma Scherp! richt zich met name op de bewustwording van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging, een richtlijn waaraan alle ziekenhuizen in Nederland moeten voldoen en eentje die door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is bestempeld als cruciaal.

Te vaak lekken er namelijk persoonsgegevens uit, met als bekende voorbeelden de dossiers van realityster Barbie (Samantha de Jong) in 2018 en de opname van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb afgelopen december. De NVZ heeft er daarom bij ziekenhuizen op aangedrongen om iets aan de beveiliging van de gegevens te doen.

Interactief programma privacy

„Ik heb een campagne bedacht waarin leren en prettig omgaan met dit onderwerp centraal staat”, vertelt de 44-jarige producent. De campagne bestaat onder meer uit posters met informatie en geeft ziekenhuispersoneel een interactieve manier om te leren over bepaalde situaties.

Zo spelen ziekenhuismedewerkers bijvoorbeeld zelf de hoofdrol in een scenario waarin een datalek voorkomt. Zij moeten vervolgens samen bedenken hoe ze hieruit komen en hoe het in de toekomst voorkomen kan worden. De eerste editie van de tool is met het Medisch Centrum Leeuwarden opgezet. De bedoeling is dat er meer ziekenhuizen volgen en gebruik gaan maken van de interactieve leercampagne.

Herstelhulp

De programmamaker kwam in december zelf met hartklachten in het ziekenhuis terecht en zag daar met eigen ogen hoe er met zijn privégegevens om werd gegaan. Volgens hem hielp het dat dit netjes en verantwoord gebeurde. „Als je je ergens veilig voelt, dan is dat zeker een bijdrage aan het herstelproces. Het ultieme doel is dat ziekenhuizen op het punt van bewustwording goed scoren”, vertelt de Fries.

„Ik zorg dat ziekenhuismedewerkers op een leuke en prettige manier kunnen leren over iets dat heel belangrijk is. Als ik op de een of andere manier ziekenhuizen kan ontzorgen en hiermee kan ondersteunen, dan vervult mij dat uiteraard. Juist in deze tijd”, zegt Sipke Jan. „Het gaat niet alleen mijzelf aan, maar ook mijn buurman en buurvrouw. Zij moeten zich ook veilig voelen in het ziekenhuis en weten dat hun gegevens in vertrouwde handen zijn.”

