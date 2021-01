Vermoedelijk laatste voorronde liquidatieproces Marengo van start

De Amsterdamse rechtbank begint woensdag aan naar verwachting de laatste inleidende zittingsronde in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Als onvoorziene ontwikkelingen uitblijven, hoopt de rechtbank in februari met het inhoudelijke proces te kunnen starten. De strafzaak staat inmiddels te boek als de grootste uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis en zal maanden aan zittingen in beslag nemen.

Zeventien mannen staan in ‘Marengo’ terecht. Zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en – in wisselende samenstelling – van betrokkenheid bij zes moorden, vier pogingen daartoe en van het voorbereiden van liquidaties.

Moordbende

Onbetwiste hoofdverdachte is Ridouan Taghi (43). Hij zit ruim een jaar in voorarrest in de extra beveiligde gevangenis in Vught, nadat hij op zijn onderduikadres in Dubai werd aangehouden. Het Openbaar Ministerie beschouwt Saïd R. (48) als zijn rechterhand. Hij werd begin februari vorig jaar opgepakt in Colombia, waar hij zich zou hebben schuilgehouden, en zit daar nog steeds in uitleveringsdetentie. Volgens het OM hebben beide mannen aan het hoofd gestaan van de veronderstelde moordbende.

Taghi zou een grote speler zijn geweest in de internationale cocaïnehandel, waar concurrenten, rivalen en verraders veelal met schijnbaar gemak uit de weg worden geruimd. Hij zou de huurmoorden niet alleen door zijn eigen vazallen hebben laten beramen en uitvoeren, maar ook gebruik hebben gemaakt van de diensten van de veronderstelde bende van Delano R., voorman van motorclub Caloh Wagoh. R. en een groep medeverdachten is voor die activiteiten inmiddels aangeklaagd. Zij zullen later dit jaar terechtstaan in het proces Eris, dat in omvang nauwelijks onderdoet voor Marengo.

Verklaringen kroongetuige

In het proces tegen Taghi beschikt justitie over tientallen verklaringen van kroongetuige Nabil B. Zijn advocaat Derk Wiersum werd in september 2019 vermoord. Ook B.’s (niet-criminele) broer werd vermoord, in maart 2018. Beide moorden zijn geen onderdeel van de inhoud van Marengo, maar vormen een inktzwarte wolk boven het proces. Naast B.’s verklaringen gebruikt het OM een enorme hoeveelheid gekraakte communicatie tussen de verdachten onderling, waarin liquidaties worden besproken.

De inleidende zittingen vinden behalve woensdag plaats op 14, 15 en 20 januari.

