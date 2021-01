Eerste schaatsers wagen zich op flinterdun natuurijs in Friesland

Het ijs was nog flinterdun, maar vanmorgen waagden de eerste schaatsers zich op de ondergelopen Ryptsjerkerpolder in Friesland. Het ijs had hooguit een dikte van 2 centimeter.

Leo Schuil uit Leeuwarden en Herman van der Geest uit Oudebiltzijl inspecteerden het ijs, maar kwamen tot de conclusie dat het pas 2 centimeter dik was na een nacht met temperaturen tot -7.

IJs kraakte flink

Toch besloten de twee de ijzers onder te binden. Hoewel er alleen maar langs de randen kon worden geschaatst, kwamen er later nog twee schaatsers een poging wagen. Het ijs kraakte flink, verklaarden ze tegenover de regionale nieuwssite Waldnet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En ook in Winterswijk kon vandaag geschaatst worden, maar dan op de nieuwe ijsbaan. Hoewel die vanwege de avondklok pas vanaf 04.30 besproeid konden, was de ijslaag zo’n 4,5 millimeter. Leden en donateurs van de ijsvereniging konden vanmorgen dan ook schaatsen op de 400-meterbaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We schaatsen weer, wonderbaan van Winterswijk pic.twitter.com/Rg2ga5Tkmv — WimRuesink (@WimRuesink) January 31, 2021

Tijdslot

Liefhebbers moesten wel een plekje reserveren omdat er maar 75 schaatsers per tijdsslot van anderhalf uur het ijs op mochten. „De eerste groep is vol, maar als het ijs goed blijft kunnen we vandaag hopelijk veel meer schaatsliefhebbers ontvangen”, verklaarde voorzitter Auke Spijkstra tegenover nieuwssite Tubantia.

Lees ook: Meer dan duizend mensen gearresteerd bij protesten in Rusland