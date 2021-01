Ziekenhuizen in Portugal vol, Duitste leger schiet te hulp

In Portugal zijn er nog maar zeven ic-bedden vrij. Van de 850 bedden voor coronapatiënten zijn er 843 bezet. Het land is hard getroffen door de tweede golf en daarom sturen Europese landen nu hulp naar de overbelaste ziekenhuizen.

Het Duitse leger stuurt medisch personeel en materieel en Oostenrijk heeft beloofd om patiënten over te nemen. De landen komen in actie na een noodkreet van Portugal. Volgens het Duitse tijdschrift Der Spiegel stuurt het leger een 27-koppig medisch team. De missie duurt zeker drie weken. Ook worden er veldbedden voor patiënten en beademingsapparaten geleverd. Het Duitse ministerie van Defensie kon die details echter nog niet bevestigen en beloofde aan het begin van de week meer duidelijkheid te verschaffen.

Per vliegtuig naar Oostenrijk

Ook de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz heeft hulp toegezegd. Ernstig zieke Portugese patiënten kunnen per vliegtuig worden overgebracht naar het Alpenland. Er zal nog worden besproken om hoeveel mensen het precies gaat.

Het Portugese ministerie van Justitie meldde afgelopen vrijdag dat het instituut voor forensische geneeskunde, dat belast is met het uitvoeren van autopsies, om een koeltruck heeft gevraagd om lichamen te bewaren. Begrafenisondernemingen zouden aan hun volle capaciteit zitten. Volgens de begrafenisbranchevereniging zijn ook de mortuaria in ziekenhuizen in hoog tempo vol aan het raken. Sommige Portugese ziekenhuizen hebben al koelcontainers geplaatst om extra ruimte te maken.

Hoogste gemiddelde ter wereld

Portugal heeft het hoogste gemiddelde ter wereld wat betreft het aantal besmettingen en doden per hoofd van de bevolking. Gisteren werden er 12.435 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal raakten er al 711.018 mensen besmet sinds de uitbraak in het land met 10 miljoen inwoners. Zeker 12.179 mensen overleden de afgelopen maanden door toedoen van het coronavirus.

De Portugese regering wijt het hoge aantal besmettingen aan de versoepelingen die voor de feestdagen werden doorgevoerd. De snelheid waarmee het aantal besmettingen nu stijgt, zou te maken hebben met de gemuteerde variant van het coronavirus die voor het eerst in Groot-Brittannië werd vastgesteld en besmettelijker zou zijn. Die ‘Britse’ variant is goed voor 65 procent van alle besmettingen in de laatste drie weken. Dat meldde het Ricardo Jorge Instituut, het Portugese RIVM.

