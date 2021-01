Rutte weer premier, ondanks val kabinet? De kans is groot

Rutte is nu demissionair premier, maar de kans is groot dat hij na de verkiezingen in maart gewoon weer premier wordt. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt namelijk dat de val van het kabinet qua zetels weinig uitmaakt.

Sterker nog, de vier partijen die al in de regering zaten, komen steeds dichter bij een meerderheid van 76 zetels. Rutte heeft zelf al aangegeven dat hij lijsttrekker blijft, dus als de VVD wederom de grootste wordt, is hij opnieuw premier.



Hoe is de electorale situatie na de aardbeving op het binnenhof. En vindt men dat lijsttrekkers Rutte, Hoekstra en/of Kaag ook moeten opstappen.https://t.co/HRwYa3twCU pic.twitter.com/2oaxPsckVV — Maurice de Hond (@mauricedehond) January 17, 2021

Meer zetels voor VVD, D66

Vergeleken met de vorige peiling krijgt de VVD er twee zetels bij. In de peiling staat die partij nu op 35 zetels. Ook D66 wint een zetel en komt daarmee uit op 14 zetels. Voor het CDA en de ChristenUnie is het minder positief: beide partijen verliezen een zetel. Het CDA komt dan op 17 zetels te staan, de CU op 7.

Lodewijk Asscher deed wel afstand van het lijsttrekkerschap van de PvdA. Ook die partij gaat er een zetel op achteruit, en blijven haken op 10 zetels. De PVV (25), GroenLinks (10), Partij voor de Dieren (7) en Forum voor Democratie (4) blijven op een gelijk aantal zetels staan. De SGP verliest er 1 en gaat van 4 naar 3, de SP wint er 1 en komt daarmee op 10 zetels.



Bij de ontknoping van een verdrietige #toeslagaffaire en de val van het #kabinet vind ik dit een prachtig beeld. Waar ter wereld parkeert de premier zijn fiets voor het bordes van het paleis? Prachtig! pic.twitter.com/PvbGIPjbdc — Jan Karens (@JanKarens) January 15, 2021

Lijsttrekker

Ook vroeg De Hond de deelnemers aan zijn peiling of ze vinden dat Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66) zich moeten terugtrekken als lijsttrekker van hun partij. Maar dat hoeft van de kiezers niet, slechts een minderheid vindt dat een goed idee. Onder de kiezers van de eigen partij vindt maar een heel klein aantal dat.

De PvdA krijgt er wel van langs in de peiling: slechts 15 procent van de kiezers geeft de partij nog een kans op een stem. Aan die mensen is gevraagd wie ze als lijsttrekker van die partij willen. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft duidelijk de voorkeur: 66 procent zegt zeker of waarschijnlijk op de PvdA te stemmen met hem als lijsttrekker. Kamervoorzitter Khadija Arib staat op de tweede plek met 59 procent, gevolgd door vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans (53 procent) en PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen (47 procent).



Het opstappen door Asscher is zo typisch PvdA, zo typisch links. Lang niet de hoofdverantwoordelijke, enige die al diep door het stof ging, ook nog eens oprecht leek in zijn begrip voor de situatie. En dan de enige zijn die zal opstappen. Rest blijft lekker lijsttrekker. — Frank Huiskamp (@frankhuiskamp) January 14, 2021

