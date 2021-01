Britse regering hoopt op versoepeling maatregelen in maart, flink minder doden in Duitsland

Onze overburen, de Britten, zitten net als wij in een strenge lockdown. De Britse regering hoopt die maatregelen in maart te kunnen versoepelen. Dat zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken vandaag in een interview met Sky News.

„We willen zo snel mogelijk uit deze nationale lockdown komen. Hopelijk kunnen we in maart versoepelen. Ik denk niet dat we het in één keer zullen doen, maar in stapjes de maatregelen zullen uitfaseren,” zei Dominic Raab.

Dominic Raab has just confirmed on @SkyNews the plan is to return back to a Tier system in March

Hospitality must reopen at the same time as non essential retail.

We must also be given at least 2 weeks notice, to enable to re stock, re order, rota staff etc.

— Sacha Lord (@Sacha_Lord) January 17, 2021