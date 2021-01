5622 nieuwe coronabesmettingen, onder het gemiddelde

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is na een paar dagen van daling, weer gestegen. Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 5622 nieuwe coronagevallen geteld. Een dag eerder werden er 5340 gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar dit is bijgesteld naar 5332. Afgelopen week meldde het RIVM per dag gemiddeld 5728 coronabesmettingen.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 43 tegen 98 gisteren en 96 op vrijdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven

