Veel belangstelling voor gratis livestreamconcert Vrienden van Amstel LIVE

De eerste editie van de Vrienden van Amstel LIVE wordt verreweg het grootste livestreamconcert tot nu toe. Zeker een half miljoen mensen kijken zaterdagavond mee. Zij hebben afgelopen week allemaal een gratis ticket aangevraagd, zo meldt de organisatie.

Op het podium in de Rotterdamse Ahoy treden twintig Nederlandse artiesten op, onder wie Guus Meeuwis, Armin van Buuren, Thomas Acda, Paul de Munnik en Duncan Laurence. Ook Suzan & Freek, Kraantje Pappie, Snelle en André Hazes zijn van de partij.

Ongelimiteerd aantal gratis tickets

Voor de show is een ongelimiteerd aantal tickets beschikbaar. Mensen kunnen daarom nog steeds een kaartje bestellen. Mocht je dus nog geen plannen hebben voor deze zaterdagavond, kun je altijd besluiten om het livestreamconcert bij te wonen.

De eerste digitale editie van de Vrienden van Amstel LIVE belooft niet veel af te wijken van de normale populaire concertserie. „Het enige verschil: het publiek moet nu zelf een drankje neerzetten, de slingers ophangen en zal op de bank moeten dansen. De rest doen wij”, zegt zanger Roel van Velzen tegen het ANP enkele uren voor aanvang van het eenmalige concert.

Mix van jong talent en oudgedienden

Al sinds donderdag zijn de bijna twintig deelnemende artiesten en acts in de weer met repetities en soundchecks in Rotterdam Ahoy voor de twee uur durende livestream van zaterdagavond. „Het is de eerste keer dat we zoiets doen. En je moet toch weten hoe je dat aanvliegt. Naar wie zingen we? Kijk je in de camera? Of juist naar elkaar?”, schetst Roel.

De opzet blijft verder hetzelfde. „Alle hoofdingrediënten van de Vrienden van Amstel zitten er weer in zoals onverwachte samenwerkingen en die mix van jong talent en oudgedienden.”

„Zouden meer dan dertig shows zijn”

In totaal hebben al meer dan een half miljoen mensen een kaartje voor de digitale Vrienden van Amstel aangevraagd. Een ongelooflijk aantal, vindt ook Roel. „Zoveel mensen redden we normaal niet. Dat zouden al meer dan dertig shows zijn. Het zijn bizarre cijfers.”

In Ahoy kunnen normaal gesproken zo’n 15.000 mensen terecht voor de Vrienden van Amstel. Kaarten zijn bij aankondiging vrijwel direct uitverkocht. Daar is dit keer geen sprake van. „Dit is de kans om erbij te zijn”, stipt Roel aan. „Het is eenmalig, en wat heb je anders te doen op je zaterdagavond?”

Mocht je nog graag een gratis ticket voor het livestreamconcert van de Vrienden van Amstel Live willen kopen? Dat kan via deze link.

Lees ook: Agenten vreesden voor leven in Capitool: ‘Werd geslagen en getaserd’