Oogarts: ‘Rustigste jaarwisseling in 34 jaar, vuurwerkverbod moet permanent worden’

Zijn „rustigste jaarwisseling in 34 jaar bij Het Oogziekenhuis” sterkt oogarts Tjeerd de Faber in zijn overtuiging dat het vuurwerkverbod een permanent karakter moet krijgen.

„Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling. Een hoop mensen is leed bespaard gebleven. In de 34 jaar dat ik bij Het Oogziekenhuis werk, heb ik dit lage aantal slachtoffers tijdens de nieuwjaarsnacht niet meegemaakt”, zegt De Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Bij dit gezelschap zijn alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten.



#Vuuerkverbod Lang geleden dat deze oogarts tevreden was over de jaarwisseling https://t.co/7cAcOwHsUD — Henk Rozmus (@HenkRozmus) January 1, 2021

Er is slechts één vuurwerkslachtoffer met oogletsel bij het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar waren dat er een stuk meer: achttien. Wel zijn er nog twee patiënten behandeld wegens letsel door carbidschieten. Geen van deze patiënten hoeft te worden geopereerd. Vandaag wordt nog wel een patiënt uit een ander ziekenhuis bij Het Oogziekenhuis geopereerd.

Maar het Oogziekenhuis sluit niet uit dat nog meer slachtoffers uit andere regio’s worden opgenomen, „maar het is erg onwaarschijnlijk dat dit grote aantallen betreft”.

Permanent verbod

Ook dit jaar onderstrepen het Oogziekenhuis en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap hun pleidooi voor een permanent verbod op consumentenvuurwerk. Dat doen ze „gezien het hoge aantal vuurwerkslachtoffers dat ieder jaar weer ontstaat”.

Ze willen vuurwerk niet totaal verbannen, ze zijn voor professionele vuurwerkshows. Die moeten dan elk jaar plaatsvinden. Een gezamenlijk manifest tegen consumentenvuurwerk is ondertekend door meer dan 650.000 particulieren en organisaties.



Mijn verslag van een bijzondere jaarwisseling in het @oogziekenhuis in Rotterdam. Het droomscenario van oogarts Tjeerd de Faber – nul slachtoffers – kwam niet uit, maar verder was het een erg rustige nacht op de afdeling acute oogzorg.https://t.co/l2H7gg3SAj https://t.co/Lifbszpncl — Rik Wassens (@Rikwassens) January 1, 2021

De oogartsen registeren deze jaarwisseling voor de dertiende maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk. De laatste twaalf jaar zagen de oogartsen in totaal 2.517 patiënten met 3.123 beschadigde ogen: 1.092 ogen liepen blijvende schade op, 202 ogen werden blind waarvan er 81 niet meer te redden waren en zijn verwijderd.

Man overleden door vuurwerk

In België is er wel een zwaar ongeluk gebeurd met vuurwerk: daar overleed een man nadat een vuurpijl in zijn gezicht ontplofte. Het incident gebeurde in de gemeente Zandhoven. Volgens de politie kreeg de man een vuurpijl in zijn gezicht, die vervolgens ontplofte. Het slachtoffer overleed aan de verwondingen.

De man was in Pulle, ten oosten van Antwerpen, met zijn gezin. Ondanks het vuurwerkverbod wilde hij toch een paar vuurpijlen afschieten. Toen hij van dichtbij wilde bekijken waarom een vuurpijl niet de lucht inschoot, ontplofte het projectiel in zijn gezicht.

Ook in Nederland was er een vuurwerkgewonde: een man in De Kwakel moet waarschijnlijk een hand missen. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk, maar volgens een politiewoordvoerster was de man zelf het vuurwerk aan het afsteken waarna het mis ging.

