Politie vindt lading Kalasjnikovs van mocromaffia in Utrechts park

In een park in het Utrechtse Kanaleneiland deed de politie afgelopen donderdag een bijzondere vondst. Daar lag namelijk een groot aantal Kalasjnikovs begraven die waarschijnlijk tot de mocromaffia behoren.

Dat meldt de Telegraaf. Topcrimineel Ridouan Taghi zou mogelijk handlangers en sympathisanten hebben in de wijk in Utrecht. De informatie kwam van een anonieme tipgever in het misdaadprogramma Crime Desk van RTL5. De politie nam de tip serieus en onderzocht de situatie. Daarbij hielden zij rekening met een valstrik en zochten bomverkenners uit veiligheidsredenen de omgeving af.

Gebruik bij liquidaties

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) vond uiteindelijk na een korte graafacties de automatische wapens. In eerste instantie dook één Kalasjnikov op, maar na verder graven bleken dit er meer te zijn. De forensische recherche onderzoekt momenteel of de wapens eerder gebruikt zijn bij liquidaties.

De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, zegt over de vondst: „Aan de ene kant schrik ik ontzettend dat zo’n hoeveelheid van dit soort wapens wordt gevonden, aan de andere kant ben ik opgelucht dat ze van de straat zijn gehaald.”

