De auto van Donald Trump is te koop en dit kost de bolide

Na zijn vertrek op Twitter lijkt Donald Trump van meer dingen afscheid te nemen. De Rolls-Royce Phantom van de oud-president staat namelijk te koop.

Het presidentschap van meneer Trump komt ten einde en dat levert genoeg hysterie op. Zijn luxe limousine heeft de Amerikaan de afgelopen jaren van A naar B gebracht. Deze gepantserde wagen komt uit 2010 en is van alle gemakken voorzien. Hoewel je wellicht een extravagant interieur had verwacht bij de uitgesproken Trump, is de binnenkant van de Royce bescheiden en zakelijk.