Festival Coachella gaat in april opnieuw niet door

Pech voor Amerikaanse festivalliefhebbers: Coachella gaat in april weer niet door vanwege het coronavirus. Dat hebben lokale gezondheidsautoriteiten bekendgemaakt. Het is inmiddels de derde opeenvolgende keer dat het bekende festival in het zuiden van Californië niet op de geplande datum kan doorgaan.

Het evenement, met als headliners Travis Scott, Frank Ocean en Rage Against The Machine, zou vorig jaar eigenlijk verspreid over twee weekenden in april plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis was oktober een betere optie, maar ook dat kon niet doorgaan. Dus werd het festival verschoven naar twee weekenden in april dit jaar, maar ook daar gaat een streep door. Hetzelfde geldt voor Stagecoach, het countrybroertje van Coachella, dat ook in april gehouden zou worden.



Wanneer de organisatie van Coachella het festival nu wel denkt te kunnen houden, is niet bekend. Het blad Rolling Stone wist vorig jaar al te melden dat april te vroeg zou komen en dat toen al gedacht werd aan oktober 2021.

Ook in het Verenigd Koninkrijk gaat een groot festival, Glastonbury, niet door. De organisatie ervan liet vorige week weten dat het ook dit jaar door de voortdurende coronacrisis definitief is afgelast. De vijftigste editie van Glastonbury ging vorige zomer niet door vanwege de coronacrisis. Paul McCartney, Taylor Swift en Kendrick Lamar waren geboekt als headliners.



‘Evenementen vanaf 1 juni mogelijk’

Als het aan de Nederlandse evenementensector ligt, kunnen we vanaf 1 juni weer naar concerten, festivals en het theater. Volgens hen is dat mogelijk.

Het kabinet liet afgelopen week weten dat grote festivals en andere evenementen mogelijk vanaf 1 juli weer kunnen worden georganiseerd. Daarbij was wel de eis dat bezoekers overal anderhalve meter afstand moeten kunnen houden. Ook is er een garantiefonds opgezet, zodat organisatoren alvast plannen kunnen maken voor de zomer.



Maar volgens de directeur van Ahoy is 1 juni realistisch, ondanks dat het een maand eerder is dan het kabinet voor ogen heeft. Ze gaat ervan uit dat onder meer de druk op de zorg tegen die tijd lager is. „Het is dan zomer, mooier weer en de viruslading is dan minder, zwakkeren en kwetsbaren zijn dan gevaccineerd. De druk op de zorg moet dan ook minder worden in die redenering. Als dat zover is, dan zou je de rest van de risico’s kunnen afdekken door betrouwbare sneltesten uit te voeren.”

