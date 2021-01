Nieuwe coronavariant misschien al sinds oktober in de VS

De nieuwe coronavariant, die voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk is aangetroffen, gaat misschien al sinds oktober in de Verenigde Staten rond. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar zeker 2 miljoen positieve coronatesten. Het lijkt alsof de zeer besmettelijke variant wellicht al wijdverspreid is in het land, schrijft de Britse krant The Guardian.

De gemuteerde variant werd deze week ontdekt in de VS, in Colorado en Californië. Om te zien hoe wijdverspreid het virus daar is, onderzochten wetenschappers 2 miljoen positieve coronatesten. In een klein deel van de testen werden uit besmettingen vanaf oktober dezelfde soort mutaties ontdekt als in de Britse variant.

Het is nog niet helemaal duidelijk of die mutatie dezelfde is als de zogenaamde B.1.1.7-variant uit het Verenigd Koninkrijk. Daar loopt nog een onderzoek naar. Toch leidden de resultaten al tot de vraag of de oorsprong van de virusvariant misschien wel in de VS of een ander land ligt en niet in het Verenigd Koninkrijk.

Op 14 december maakte het VK bekend dat er een gemuteerde variant van het coronavirus werd aangetroffen. Die variant kan aanzienlijk besmettelijker zijn. Verschillende landen legden vluchten en verkeer naar het Verenigd Koninkrijk stil om de verspreiding van de variant tegen te gaan. Het virus is al opgedoken in zeventien landen.

Miljoen mensen ingeënt

Inmiddels zijn er in Groot-Brittannië, waar de mutatie dus voor het eerst werd aangetroffen, al bijna 950.000 mensen voor de eerste keer ingeënt tegen het coronavirus. De vaccinatie is een belangrijk onderdeel van het beleid om de dreiging van het virus afdoende te bedwingen. Londen is aan de slag gegaan met het dure vaccin van de Amerikaans-Duitse farmagigant Pfizer/BioNTech en gaat binnen een week ook inenten met een veel goedkoper vaccin van de Universiteit van Oxford en de farmareus AstraZeneca.

Een vaccin van Pfizer kost volgens Britse en Belgische media ruim 16 euro, maar het is onduidelijk wat regeringen of instellingen als de EU werkelijk betalen. Ze hebben vaak kolossale aanbetalingen gedaan die ze niet terug kunnen eisen, maar die dan wel kortingen opleveren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het Pfizervaccin donderdag als eerste vaccin ooit versneld goedgekeurd voor gebruik als gevolg van noodsituaties.

‘Veel sneller dan wij’

Ook Israël heeft een lekker tempo, daar zijn eveneens bijna een miljoen mensen ingeënt. Minister van Volksgezondheid Edelstein maakte bekend dat 950.000 mensen een eerste dosis van het Pfizer-vaccin hebben gehad. Het gaat om meer dan 10 procent van de bevolking.

Gisteren entte het land 153.000 mensen in. Meer dan 40 procent van de 60-plussers heeft al een eerste prik gehad. Er volgt later nog een tweede inenting met het Pfizer-vaccin, dat ook in de Europese Unie wordt gebruikt. Nederland begint als laatste EU-land begin januari met het inenten van burgers.

De Israëlische vaccinatiecampagne, die minder dan twee weken geleden begon, trekt internationaal de aandacht. De Duitse krant Bild schreef onlangs over een inentingsrecord. „Waarom Israël veel sneller vaccineert dan wij”, luidde de kop boven het bericht. In sommige Europese landen klinkt ondertussen juist kritiek omdat het vaccineren te traag op gang zou komen, waaronder in Nederland.

