Al 11.000 euro opgehaald na ‘carbidakkefietje’ in het Friese Joure

Een spontane actie om geld in te zamelen voor de daders van een carbidschietincident in Joure heeft al ruim 11.000 euro opgeleverd. Bij het incident liep onder meer een hotel enorme schade op. De twaalf mannen hebben zichzelf gemeld bij de politie en hebben volgens Omrop Fryslân gezegd de schade te willen vergoeden.

Dat blijkt aan te slaan bij nu al bijna vijfhonderd gulle gevers. „Super dat jullie je hebben gemeld, ben zelf ook jong geweest”, en „Trots op de mannen die staan voor hun daden”, melden enkele donoren. De crowdfundingsactie werd zaterdag opgezet onder de noemer ‘carbid akkefietje’. Wie erachter zit, is onbekend.



Voor de verwoestende explosie in #Joure hebben 12 jongeren zich gemeld. Ze zitten voorlopig allemaal vast. pic.twitter.com/Ym6brt5Gqm — Jan Brinksma (@JanBrinksma) January 1, 2021

De twaalf mannen (20 tot 27 jaar) meldden zich vrijdag bij de politie en hebben verklaard dat het per ongeluk is gebeurd. Het carbidkanon dat zij op oudejaarsavond meesleepten ging te vroeg af. Dat gebeurde bij een hotel in Joure dat door de klap enorme schade opliep. Alle ramen sneuvelden, andere panden raakten ook beschadigd en er ontstond een grote chaos. De eigenaars van het hotel, toch al gedupeerd door de coronacrisis, zijn zwaar aangeslagen.

De twaalf zijn verhoord en mochten daarna naar huis, in afwachting van verdere stappen. De politiewoordvoerster kon zaterdag niet bevestigen dat de verdachten aanbieden de schade te vergoeden. Die loopt volgens de hoteleigenaars in de tienduizenden euro’s.

Inschattingsfout

De crowdfundingsactie gaat vergezeld van deze mededeling: „Na een vervelende inschattingsfout willen we de jongens die zichzelf hebben gemeld en staan voor de schade een hart onder de riem steken!! Elk weekend wordt er door het hele land van alles vernield en niemand is thuis… deze jongens wel.”

