‘Geef kwetsbaren voorrang bij bezorging boodschappen’

Het is zo druk bij bezorgdiensten van supermarkten, dat veel kwetsbare mensen geen boodschappen kunnen krijgen. Daarom zouden supermarkten zouden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen en kwetsbare mensen voorrang moeten geven bij de bezorging van boodschappen. Daarvoor pleit ouderenorganisatie ANBO bij het consumentenprogramma Kassa.

Veel bezorgdiensten zijn overbelast, en vaak zijn de kosten van het bezorgen ook erg hoog. Meer mensen dan normaal laten tijdens de coronacrisis boodschappen bezorgen, maar zij nemen dus de plek in van mensen die echt niet naar de winkel kunnen.

„Als zij echt niet terechtkunnen bij de landelijk georganiseerde bezorgdiensten, moeten lokale supermarkten het stokje overnemen en zelf aan huis bezorgen”, vindt ANBO-directeur Anneke Sipkens.



Terugvallen op familie voor boodschappen

ANBO en Kassa zeggen veel meldingen binnen te krijgen van kwetsbare mensen die al sinds februari vorig jaar moeten terugvallen op familie en vrienden voor de boodschappen. In sommige gevallen zijn die familieleden eigenlijk ook te kwetsbaar om dat te doen.

Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zou voorrang geven ‘privacy-technisch’ niet mogelijk zijn. Het bureau adviseert mensen hulp te vragen van vrienden of bekenden of anders met buurtgenoten samen boodschappen te doen om zo de kosten te verlagen. „Als het echt niet lukt, zijn er vrijwilligers van het Rode Kruis op wie je een beroep kunt doen”, zegt een woordvoerder tegen Kassa.



In eerste lockdown kon je geen boodschappen laten bezorgen. Alles zat weken lang vol. Nu kan je gewoon makkelijk overal laten bezorgen binnen 2 dagen. Meer mensen aangenomen of meer mensen die gewoon weer naar winkels gaan? — Linda van der Ende (@lin1975) January 15, 2021

In juni lanceerde een groep vrijwilligers een website om andere mensen te helpen met boodschappen doen, ietsmeenemen.nl. Je kunt daar aangeven of je iets nodig hebt of misschien iets mee kunt nemen voor een ander. Dat kan iets kleins zijn, zoals een brood en een pak melk, of een grotere ‘bestelling’. Zo ontlasten we de bezorgservice en helpen we elkaar meteen. Twee vliegen in een klap.

De uitzending van Kassa met het onderwerp is vanavond om 19.05 uur op NPO1.

