Beleggen met kleine bedragen: hier moet je op letten

Er bestaat en grote misvatting over beleggen. Mensen denken bijvoorbeeld dat het niet interessant is om met kleine bedragen te beleggen. Of ze gaan er zelfs vanuit dat het überhaupt niet mogelijk is.

Maar al met een paar tientjes per maand kun jij je geld voor je laten werken. Het is daarbij wel belangrijk om op een paar zaken, zoals de kosten, te letten.

In dit artikel lees je waarom beleggen met kleine bedragen interessant is, waar je op moet letten en wat je opties zijn.

Beleggen met een paar tientjes per maand

Vergis je niet, die kleine bedragen tellen op. Experts gaan vaak uit van een rendement van 7 procent. Als we van dat percentage uitgaan, heb je over 30 jaar:

• 29.402 euro als je 25 euro per maand inlegt

• 58.747 euro als je 50 euro per maand inlegt

• 87.293 euro als je 75 euro per maand inlegt

Dit is natuurlijk even een simpele rekensom, want hier is onder andere met de kosten van beleggen nog geen rekening gehouden. Maar het geeft je wel een idee: hoewel die 50 euro per maand in eerste instantie geen groot verschil blijkt te maken, is het op de lange termijn wel een investering. Beleggen met kleine bedragen is dus niet alleen mogelijk, het is ook echt de moeite waard.

Verschil tussen beleggen met kleine bedragen en weinig geld

Voordat we duiken in het beleggen met kleine bedragen even een nuance. Dat is namelijk iets anders dan beleggen als je weinig geld hebt. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Daarnaast gaan wij bij dit artikel uit van beleggen op de lange termijn, waardoor je het geld lang moet kunnen investeren.

Als je weinig geld hebt, is het dus niet verstandig om te gaan beleggen. Beleg alleen met geld dat je kunt missen en zorg dat je een goede financiële buffer hebt.

Wat zijn je mogelijkheden bij beleggen met kleine bedragen?

• Een indexfonds of ETF volgen

• Zelf aandelen kopen

• Beheerd beleggen

Een indexfonds of ETF volgen

Eén van de belangrijkste factoren van succesvol beleggen is spreiding. Je wil namelijk niet op één paard wedden. Als je zorgt voor een goede spreiding bij je beleggingen, is het niet erg als het met één bedrijf niet goed gaat, want de rest van je beleggingen vangen dat op. Een makkelijke en goedkope manier om in één klap een goede spreiding te hebben, is door een indexfonds of ETF te volgen.

Je kunt dit zien als een soort mandje met allemaal aandelen, obligaties, vastgoed of grondstoffen. Je hebt fondsen die bijvoorbeeld de aandelen volgen die genoteerd staan in de AEX, maar ook fondsen die technologische of duurzame aandelen volgen. Om helemaal een goede spreiding te hebben, kun je dus het best verschillende fondsen volgen in je beleggingsportefeuille. Hier kun je denken aan aandelen/obligaties, branches, maar ook geografie. Zo kun je gaan voor een fonds dat Europese of Amerikaanse bedrijven volgt of juist bedrijven in een opkomende industrie.

Let op de kosten

Natuurlijk brengt beleggen ook kosten met zich mee. Zoek daarom van tevoren uit op hoeveel kosten je bij elke broker moet rekenen. Tip: vooral bij banken kost het vaak veel om te beleggen. Een goede broker is DEGIRO, omdat je geen transactiekosten betaalt bij het kopen en verkopen van fondsen uit de kernselectie van DEGIRO.

Zelf aandelen kopen

Aan deze vorm van beleggen denk je waarschijnlijk als eerst als je je nog niet hebt verdiept. Wanneer je een aandeel koopt van een bedrijf, word je aandeelhouder. Je krijgt als het ware een stukje van het bedrijf en bent mede-eigenaar. Zelf aandelen kopen met kleine bedragen is lastig, omdat je niet gemakkelijk snel kunt spreiden. Hoe populairder een aandeel is, des te duurder het is.

Wanneer je zelf aandelen wil kopen, is het belangrijk om je goed te verdiepen in de bedrijven. En daarmee bedoelen we ook echt in de jaarcijfers van het bedrijf duiken. Zelfs met goede research is het natuurlijk niet zeker of je een goed rendement kan verwachten. Onderzoek op onderzoek heeft aangetoond dat ‘stock picking’ (het vinden van de volgende Google of Amazon) meestal weinig oplevert. Het volgen van een fonds heeft meestal een beter resultaat.

Beheerd beleggen

Voor wie geen zin en tijd heeft om zich te verdiepen, kan beheerd beleggen een uitkomst zijn. Maar net als bij alle andere vormen van beleggen geldt weer: let op de kosten. Bij beheerd beleggen bij de Rabobank, Van Lanschot en ABN Amro betaal je bijvoorbeeld meer dan 2 procent aan kosten. Bij Binck, BrightPensioen en Knab is dat minder dan 0,7 procent.

Ach, denk je nu misschien, wat maakt die ene procent nou uit? Veel, blijkt uit een snel rekensommetje. Bij een belegging van 100.000 euro is je vermogen na 20 jaar uitgegroeid tot 191.000 euro bij kosten van 0,7 procent. Liggen de kosten op 2,1 procent? Dan kun je na 20 jaar pas rekenen op 146.000 euro.

Tips voor beleggen met kleine bedragen

We zeiden het al (een paar keer), maar onze belangrijkste tip is om te letten op de kosten. Zeker als je wil beleggen met kleine bedragen is het goed om op de transactiekosten te letten. Deze betaal je namelijk elke keer als je aandelen, obligaties of fondsen koopt of verkoopt. En bij beleggen met kleine bedragen gaat het erom dat je dit juist vaak doet.

Je zou natuurlijk een jaar lang de 50 euro kunnen opsparen die je anders per maand zou inleggen, maar hierdoor mis je twee voordelen. Ten eerste loop je met periodiek beleggen (elke maand 50 euro inleggen) minder risico. Je belegt namelijk niet een fors bedrag op het moment dat de beurs op een top (of niet) zit. Je legt kleine bedragen in op momenten dat het goed gaat met de beurs én dat het minder goed gaat, waardoor je uiteindelijk een mooi stabiel rendement hebt.

Daarnaast geldt: hoe eerder je begint, des te meer geld je dat hoogstwaarschijnlijk zal opleveren. Dat zit zo: je kunt dan eerder profiteren van het rente-op-rente-effect (ook wel het rendement-op-rendement-effect genoemd). Als je rendement ontvangt over je beleggingen en dat niet opneemt, ontvang je over dat rendement ook weer rendement. Hierdoor kan je belegde geld op de lange termijn exponentieel groeien.

Bronnen: Beleggen.info, Intermediair en Finner.

Lees ook: 5 tips om nee te zeggen tegen je collega’s of baas en toch als teamplayer gezien te worden