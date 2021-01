Sigrid Kaag geeft toch geen 37 miljoen aan omstreden moslimorganisatie

Het nieuws dat Sigrid Kaag 37 miljoen euro aan een organisatie wilde geven die banden had met de Moslimbroederschap viel in december al in het verkeerde keelgat bij velen. Vandaag heeft ze laten weten dat de subsidie niet doorgaat.



37 Miljoen van Kaag aan de Moslimbroederschap! Het is echt niet te geloven! — janina (@janina21098745) December 16, 2020

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) heeft besloten toch geen subsidie te geven aan de omstreden organisatie Islamic Relief Worldwide (IRW), die mogelijk banden heeft met de Moslimbroederschap. Vanaf januari dit jaar zou vanuit het ministerie ruim 37 miljoen euro worden verdeeld onder vier organisaties, waaronder IRW. In een brief aan de Tweede Kamer laat Kaag weten die subsidie toch niet te verlenen.

De Moslimbroederschap is een groep die volgens Kaag „streeft naar islamisering van de samenleving door missie-activiteiten, religieuze opvoeding en welzijnswerk”. De bewindsvrouw schrijft dat ze op 14 december voor het eerst hoorde over de mogelijke banden tussen IRW en de Moslimbroeders. Daarna heeft ze„informatie ingewonnen bij andere donoren”. Geen subsidie

„Op basis van deze informatie heb ik besloten geen subsidie te verlenen aan Islamic Relief Worldwide," zegt Kaag, die zich verheugt op 'de strijd' met Lilianne Ploumen. Duitsland zette de subsidie aan de organisatie eerder al stop, om dezelfde redenen. De uitspraak van de Duitse regering heeft Kaag meegenomen in haar eigen besluit, schrijft ze.

Palestijnse hulporganisatie



Netherlands suspends aid to group that employed suspected Palestinian terrorists