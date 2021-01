Dit doet Donald Trump op zijn laatste dag als president

Morgen is een dag waar veel Amerikanen met smacht op zitten te wachten. President Trump treedt namelijk af, en Joe Biden zal deze plek voor de komende vier jaar warm houden. Vandaag is het zijn laatste volle werkdag voor Trump in het Witte Huis. Wat is hij van plan op zijn laatste dag als president?

In Amerika wordt druk gespeculeerd wat hij vandaag voor besluiten gaat nemen. Er gaan geruchten rond dat de Amerikaanse president Donald Trump van plan is om enkele delinquenten gratie te verlenen.

Blijft de Tiger King achter de tralies?

Zo is Tiger King-ster Joe Exotic er zeker van dat hij op de laatste werkdag van president Trump een presidentieel pardon krijgt. Exotic hoopt dat hij zijn gevangenisstraf van 22 jaar niet uit hoeft te zitten. Zijn advocaat Eric Love zegt tegen het Amerikaanse 5-News dat een limousine, kapper en visagist al klaar staan om Exotic op te vangen. „Hij wil dat niemand hem ziet, totdat zijn haar is gedaan”, zegt advocaat Love. Hij is er „absoluut” zeker van dat Exotic na vandaag een vrij man is.

Gratieverzoek van 257-pagina’s

Joseph Maldonado-Passage (57), zoals Joe Exotic eigenlijk heet, zit in Texas vast voor dierenmishandeling en zijn rol in een complot om aartsvijand Carole Baskin te vermoorden. Het team van advocaten van Joe Exotic heeft in september al een 257-pagina’s tellend gratieverzoek ingeleverd. Kun je je die stapel van dossiers op het bureau van Trump al voorstellen?



Gratie voor Lil Wayne en Julian Assange?

Ook rapper Lil Wayne (38) denkt gratie te krijgen van president Trump. Er hangt de Lollipop-rapper momenteel een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd. Dwayne Carter zoals hij echt heet, is vorig jaar december schuldig bevonden aan wapenbezit in een privévliegtuig. In November hadden de twee een ontmoetingen en gingen zelfs met elkaar op de foto. Fox New meldt dat Trump een „lange lijst” heeft met mensen die hij gratie zou verlenen en dat de artiest daar één van zou zijn. De rapper is nu vrij op borgtocht en hoopt die vrijheid ook te behouden.



Julian Assange

Ook door het team van Julian Assange, oprichter van WikiLeaks, werd hard gepleit voor gratie. Maar het ministerie van Justitie heeft volgehouden dat Assange berecht moet worden voor achttien aanklachten. Ze zijn gericht op samenzwering, scannen van overheidscomputers en het schenden van de spionagewet. Hij kreeg 175 jaar gevangenisstraf. Daarnaast wilt ook Jake Angeli . de man die het Capitool bestormde met een Vikinghelm, gratie van de president.



Hell Trump wil gratie van Trump, so why not? 🤷🏻‍♀️ — Claudia Pen (@ClaudiaPen3) January 15, 2021

Laatste presidentiële daad Trump

In zijn ambt als president heeft Trump meerdere malen gratie verleend. Ook aan mensen die direct of indirect te maken hadden met de Mueller-zaak, zoals de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan. Gratie wordt vaak aan het einde van de ambtstermijn van een Amerikaanse president verleend. De president heeft hiervoor tot woensdag 12.00 uur de tijd. Is het verlenen van gratie een troef of is het uit medelijden? Met Trump zal je het nooit weten.

Trump sluit morgen zijn presidentschap af met een afscheidsceremonie op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington. De gasten worden tussen 06.00 en 07.15 uur lokale tijd verwacht. Het plan is om daarna op het vliegtuig te stappen richting Florida. Bij zijn resort in Palm Beach in Florida zijn deze week al verhuiswagens voor de deur gespot. Trump zal niet aanwezig zijn bij de inauguratie van zijn opvolger Joe Biden. Hij breekt hiermee een traditie. Of hij ook de traditie breekt om een handgeschreven brief voor de opvolger in het Oval Office achter te laten, is niet bekend.

Melania Trump heeft alvast afscheid genomen met een speech. „Er zijn geen woorden voor mijn dankbaarheid dat ik jullie first lady mocht zijn. Aan alle mensen in dit land, jullie zullen altijd in mijn hart zijn”, zei de vrouw van president Trump.

