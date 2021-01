Forse stijging vaccinaties op basis van schatting ministerie

Op het coronadashboard van de overheid was vandaag een forse stijging in het aantal vaccinaties te zien: van 226.000 naar 346.000. De reden? Een nieuwe rekenmethode van het ministerie, waarmee een schatting wordt gemaakt van het aantal gezette prikken dat nog niet officieel is gemeld, zo legt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid uit.

De cijfers over hoeveel mensen vaccinaties hebben gekregen komen van drie plekken. De GGD’en, de ziekenhuizen en de langdurige zorg geven door hoeveel mensen zij gevaccineerd hebben. Het probleem is alleen dat de ziekenhuizen en de instellingen voor langdurige zorg volgens VWS achterlopen met hun meldingen.

En juist daarom hanteert het ministerie nu een nieuwe rekenmethode. Ze gaan daarbij uit van de vaccins die zijn geleverd aan de ziekenhuizen en de instellingen voor langdurige zorg. Het RIVM beschikt over die cijfers. Op een later moment, als vaccinaties regelmatiger kunnen worden gemeld, kunnen de cijfers daar weer op worden gebaseerd.

Volgens de woordvoerder krijgen komende week nog eens 250.000 mensen het vaccin toegediend.

De Nederlandse vaccinatiecampagne is niet de best gewaardeerde. Sterker nog, er klinkt veel kritiek op hoe (en hoe snel) wij vaccineren. Zo was ons land het laatste land in de Europese Unie dat begon met prikken. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, gaf afgelopen vrijdag aan dat het vaccinatietempo flink opgeschroefd kan worden. Volgens hem kunnen binnen een week 700.000 mensen het vaccin toegediend krijgen.

Volgens een recent verschenen overzicht van nieuwssite Politico is de koploper op vaccinatiegebied in de EU momenteel Denemarken. Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Bulgarije zijn volgens die lijst de hekkensluiters.

AstraZeneca zou de Europese Unie in februari en april 31 miljoen vaccins leveren, maar levert 9 miljoen extra. Dat zijn 40 miljoen van de afgesproken 80 miljoen doses van het coronavaccin. Ook beginnen de leveringen een week eerder dan gepland, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.

The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2021