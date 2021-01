Rellen: relatief rustig weekend, politie moest wel ingrijpen in Maastricht

Het was dit weekend relatief rustig qua rellen in Nederlandse steden. Hier en daar waren wel demonstraties, maar die verliepen veelal ordelijk.

Zo ook in Apeldoorn. Burgemeester Ton Heerts is tevreden dat een „koffiedrink-demonstratie” in zijn gemeente vandaag rustig is verlopen. Heerts vaardigde vanmorgen een noodbevel uit vanwege „een dreiging van ernstig geweld tegen personen”, maar dergelijk geweld is uitgebleven. Het noodbevel is vandaag aan het begin van de avond weer ingetrokken, aldus de gemeente.



Er kwamen ongeveer vierhonderd mensen bijeen in Apeldoorn, om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Sinds gisteren gold al een noodverordening voor het demonstratieterrein, de Apeldoornse binnenstad en de omgeving van het NS-station. De politie controleerde alle invalswegen naar de Gelderse gemeente en hield een aantal verdachte personen tegen, zegt Heerts. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. In de stad werden drie mensen opgepakt die steekwapens bij zich hadden. Twee anderen zijn gearresteerd voor belediging.

Vorige week zondag heerste er een heel andere sfeer in Apeldoorn. Het was toen het toneel van rellen. Er werd brand gesticht in de wijk De Maten en er werd met zwaar vuurwerk gegooid naar de politie. Heerts praat de gemeenteraad morgenavond bij over de demonstratie en de genomen maatregelen.

Verboden demonstraties in Eindhoven

Ook in Eindhoven, waar het vorige week flink losging, bleef het vandaag rustig. De gemeente had twee demonstraties verboden. Er kwamen dan ook geen demonstranten naar de stad, maar de politie pakte wel twee mensen op. Een 36-jarige Helmonder omdat hij geen gehoor gaf aan een sommatie van agenten. „Hij wilde niet luisteren”, zei een woordvoerder van de politie. De ander, een 39-jarige Pool, omdat hij rondliep met een busje pepperspray.

Pegida, een anti-islamgroep, wilde vanmiddag demonstreren in Eindhoven, maar burgemeester John Jorritsma verbood dat. Er ging ook een streep door een protest tegen politiegeweld. De demonstraties werden verboden uit vrees voor nieuwe rellen. Pegida liet eerder al weten weg te zullen blijven, maar ook de deelnemers aan de andere demonstratie lieten zich niet zien.



De politie was nadrukkelijk en talrijk aanwezig in de rustige winkelstraten, het 18-septemberplein en het Raadhuisplein. De sfeer was ontspannen, mensen flaneerden door de straten en genoten van het zonnetje nu de regen sinds lange tijd uitbleef. Nu en dan controleerden de agenten iemand.

Politie moest ingrijpen in Maastricht

In Maastricht moest de politie wel ingrijpen. Een grote groep mensen liep door de binnenstad van de stad, zij hielden zich niet aan de coronamaatregelen. Het ging om zo’n dertig tot veertig mensen.

Rond 18.30 uur greep de politie in. Een groot aantal agenten sloot de groep in op de straat Achter het Vleeshuis in het stadscentrum om mensen vervolgens te fouilleren en bekeuren. Ze kregen boetes voor het overtreden van de maximale groepsgrootte en het overtreden van de coronamaatregelen. In Maastricht is een noodbevel van kracht. Volgens de woordvoerder verzetten de mensen zich niet, en zijn ze na afloop vertrokken.

