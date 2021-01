Eindhovens restaurant gooit deuren open, mensen mogen binnen eten

Een opvallend beeld in Eindhoven: BBQ-restaurant De Kiet heeft ondanks de lockdown zijn deuren toch geopend. Niet alleen voor afhaal, zoals al mocht, maar mensen kunnen er binnen eten. Dat heeft het restaurant via Facebook laten weten. De gemeente Eindhoven laat desgevraagd weten later vanavond met een reactie te komen. Bij het restaurant werd vanavond na 21.00 uur de telefoon niet opgenomen.





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lieve mensen,Wij hebben besloten dat we onze deuren openen voor gasten. En we houden ze open..Als er een ding is wat… Posted by De Kiet on Friday, January 8, 2021

Op een foto van Omroep Brabant is een bord voor het restaurant te zien dat binnen komen zonder mondkapje geen probleem is. Volgens de omroep zaten er vandaag meerdere mensen te eten.

De eigenaren van het restaurant kwamen vrijdag tot hun besluit omdat voor hen naar eigen zeggen de maat vol is. „Verandering begint bij jezelf. We wachten geen dag langer op ‘hoopvol’ nieuws vanuit Den Haag. We hebben inmiddels allang gezien dat zij ons niet gaan helpen”, zeggen beide eigenaren.

‘Je gaat geen vrijheid krijgen, je moet het nemen’

„Wij hebben besloten dat we onze deuren openen voor gasten. En we houden ze open. Als er een ding is wat wij hebben geleerd van ondernemerschap, dan is dit zelfredzaamheid. We merken nu dat er beleid gevoerd wordt wat het voor ons, en voor nog veel meer hardwerkende mensen in ons land, onmogelijk maakt om op een menswaardige manier ons brood te verdienen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Fuck it, wij zijn open vanaf nu", Eindhovens BBQ-restaurant heeft er genoeg van en opent deuren https://t.co/bhCmJyfZ5T — Omroep Brabant (@omroepbrabant) January 10, 2021

Het tweetal roept ook andere restauranteigenaren op om vanaf 17 januari de deuren te openen. „Ongeacht de maatregelen en ongeacht wat er voor onzin verzonnen wordt”, zeggen ze. „Grijp op 17 januari je kans. Je gaat geen vrijheid krijgen. Je moet het nemen. Hou je rug recht.”

Lees ook: Meerderheid Amerikanen wil aftreden of afzetting Trump