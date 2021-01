Hiddema ziet af van lijstduwerschap Forum voor Democratie: ‘Te populistisch’

De Forum voor Democratie-soap continues. Eerst de splitsing van de partij, ruzie om de naam en nu wil Theo Hiddema – een van de oprichters – toch geen lijstduwer meer zijn. Volgens hem is de koers te populistisch.

Aan NOS laat de politicus weten dat hij vindt dat de door partijleider Thierry Baudet beoogde campagne te veel draait om het coronabeleid. „Ik ben geen FvD’er meer. Voer mij af van de lijst.”



Coronabeleid

Toen er binnen FvD (en daarbuiten vooral ook) veel ophef ontstond over antisemitische en racistische appjes van FvD-jongeren, stapte Hiddema uit de Tweede Kamer. In een brief aan Kamervoorzitter Arib verklaarde hij zichzelf „politiek arbeidsongeschikt”.

Hij willde terugkeren als lijstduwer, maar heeft Baudet gemeld dat hij diens campagne „vanuit een welhaast religieuze gedrevenheid tegen het coronabeleid” politiek irrelevant vindt. „Wij zijn geen FvD’ers geworden vanwege onze kennis van een pandemie.”



Hiddema zegt ook nog dat hij geen applaus wil geven aan het voormalige VVD-Kamerlid Van Haga, die nu als tweede op de FvD-kandidatenlijst staat. „Die beweert dat Rutte met betrekking tot het virus het land in een dwangstaat wil veranderen.”

‘Wijs man’

Toen Hiddema per direct de Kamer verliet, leek dat al slecht nieuws voor FvD. Als een van de oprichters en bekende gezichten, naast Baudet, was hij toch een belangrijk onderdeel van de partij. Toch keerde hij even terug op de lijst, maar nu lijkt het verhaal toch echt klaar te zijn.

Op Twitter vinden sommige mensen het een goede keuze van Hiddema. Zo vindt iemand hem een „wijs man”. „Je bent geen #fvd meer en de beoogde campagne zal inderdaad erg veel om het coronabeleid draaien, te populistisch, zoals alles rond en om het #FVD.”

Een FvD-stemmer vindt het jammer, maar koestert zeker geen wrok: „Wat jammer dat je niet terug komt voor ons mooie Forum, ben het niet eens met je beredenering dat wij een populistenpartij zijn geworden door tegenstand aan dit kabinet te bieden. Echter vond ik je een geweldige politicus en wens je alle goeds toe!”



