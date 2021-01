Politie grijpt in bij demonstraties coronabeleid in Eindhoven en Amsterdam

De politie heeft zondagmiddag een protest op het 18 Septemberplein in Eindhoven beëindigd. Vele honderden mensen hadden zich verzameld uit protest tegen het coronabeleid. Ook de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam is inmiddels beëindigd door de politie. Meerdere mensen zijn aangehouden.

De mobiele eenheid heeft het 18 Septemberplein in Eindhoven omsingeld en er wordt een waterkanon ingezet. Iedereen is naar het midden van het plein geleid. Betogers gooien met vuurwerk naar de politie en dagen de ME uit. Die slaat met wapenstokken van zich af.



Flinke rellen in centrum #Eindhoven. Politie veegt 18 septemberplein schoon met ME en waterkanonnen. Meer ME onderweg naar binnenstad pic.twitter.com/b5NzZipteK — René van Hoof (@renevanhoof) January 24, 2021

Demonstratie Museumplein

De betogers waren tegen de regels in toch naar het plein gekomen. Handhavers waren uit voorzorg massaal aanwezig en roept iedereen op weg te blijven uit de binnenstad van Eindhoven. Volgens de Telegraaf trekken betogers straatstenen los om deze vervolgens naar de politie te gooien.



Toch behoorlijke menigte op de been die zich niet aan het demonstratie verbod houdt. Gemeente heeft laten weten dat er een einde aan gemaakt gaat worden. Agente: ‘Het is nu toch wel tijd om te vertrekken’ #museumplein pic.twitter.com/7Ff16TXf10 — Mascha de Jong (@maschadejong) January 24, 2021



Het noodbevel geldt voor het Museumplein en de directe omgeving. https://t.co/9dG2cXJzNF — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) January 24, 2021

Ook de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam, waar ongeveer 250 mensen zich hebben verzameld met spandoeken, wordt beëindigd. De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) beschouwt de verschillende groepen mensen op het plein als één demonstratie. Groepen krijgen de opdracht uit elkaar te gaan.

Politie fouilleert preventief

Een aantal mensen is preventief gefouilleerd door de politie, die hiertoe bevoegd is omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit omdat de driehoek aanwijzingen heeft dat mensen – net als vorige week zondag – geweld willen gebruiken.

De politie is begonnen met het ontruimen van het Museumplein in Amsterdam, en heeft daarbij een waterkanon ingezet. De politie ging hiertoe over nadat de honderden demonstranten op het plein niet vertrokken nadat er een noodbevel was afgekondigd. Dat betekent dat iedereen weg moet van het plein en de directe omgeving.

Sommige actievoerders hebben spandoeken bij zich met teksten als ‘Dump Rutte’ en ‘NOS is fakenews’. Op het Museumplein en in de omgeving is de politie massaal aanwezig.

Er vliegen vliegtuigjes over met teksten als ’Emotioneel & financieel gegijzeld’ en ’Drinken wij hier vreedzaam koffie’.

