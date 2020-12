Planbare zorg wordt stilgelegd: ‘Alle hens aan dek in ziekenhuizen’

Niet-acute zorg wordt stilgelegd in Nederland. Dit om de grote toename van het aantal coronapatiënten aan te kunnen en de meest kritieke zorg door te kunnen laten gaan.

Het aantal bedden op de intensivecareafdelingen wordt uitgebreid naar 1450. Ook moeten er ook weer meer patiënten naar Duitsland worden verplaatst. Met die maatregelen wil het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarborgen dat de meest kritieke zorg voor alle patiënten kan doorgaan.

Alle hens aan dek in de zorg

Minister Tamar van Ark (Medische Zorg) maakte de maatregelen vandaag bekend. „Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken”, zegt ze. „Helaas moet planbare reguliere zorg in deze bijzondere periode toch worden afgeschaald.” Van Ark roept iedereen (nogmaals) op zich tijdens de lockdown aan de maatregelen te houden. „Alleen dan kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft.”

Volgens het ministerie van Volksgezondheid loopt niet alleen het aantal coronapatiënten op, maar ook het ziekteverzuim onder ziekenhuispersoneel. Door de hoge werkdruk en coronabesmettingen vallen steeds meer medewerkers uit. „Daar komt bij dat de roosters door de kerstperiode nog lastiger in te vullen zijn.” En dan moet de piek van de tweede golf nog komen. Die wordt in de loop van januari verwacht. Het aantal besmettingen zou in de komende weken alleen nog meer gaan toenemen, is de verwachting.

Uitbreiding is grote puzzel

Eerder vandaag werd al bekend dat bedden op de kinderintensivecareafdelingen zouden worden afgestoten, zodat het personeel kan bijspringen op de ic’s voor volwassenen. Op de ic’s liggen 586 coronapatiënten. Gisteren waren er 2162 opgenomen in het ziekenhuis. „De ic-capaciteit is uitgebreid, maar voor al die extra bedden is 24 uur per dag personeel nodig. Dat is een steeds grotere puzzel aan het worden. Dan is iedere verpleegkundige welkom”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding.

