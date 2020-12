Bejaarde vrouw in haar bed beschoten in Rotterdam

Een 87-jarige vrouw uit Rotterdam is vannacht in haar bed beschoten. Een rondvliegende kogel kwam in de muur van haar slaapkamer boven haar bed terecht. Drie mannen zijn in verband met de zaak gearresteerd. De vrouw kwam met de schrik vrij.

De dame hoorde rond 01.00 uur een knal en voelde daarna glassplinters in haar haren en op haar bed. Dat laat de politie weten. In eerste instantie dacht ze dat de knal was veroorzaakt door een schilderij dat van de muur was gevallen, maar toen ze het licht aandeed kwam ze tot een andere conclusie. Er zat namelijk een gat in de muur boven haar bed.

Uiteenlopende verklaringen

Een andere buurtbewoner had de knallen ook gehoord. Hij waarschuwde de politie. Tijdens het onderzoek in de omgeving, bleek dat er drie mannen mogelijk betrokken waren bij de beschieting en op straat werden enkele kogelhulzen gevonden. „Hun verklaringen liepen uiteen en in de auto vonden we aanwijzingen dat zij misschien meer met het incident te maken hadden”, aldus de politie.



Niet gericht

De drie mannen, een 20-jarige man uit Den Haag, een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 20-jarige man uit het Hoogvliet, zijn gearresteerd. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat er gericht op de woning van de vrouw is geschoten. De vrouw is slachtofferhulp aangeboden en de politie gaat vandaag verder met het buurtonderzoek.

