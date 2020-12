Uitzondering op mondkapjesplicht: mensen met beperking vaak geweigerd

Uitzondering op mondkapjesplicht: mensen met beperking worden vaak geweigerd

Sinds ruim een week geldt een mondkapjesplicht in alle openbare ruimtes. Maar niet iedereen kan er eentje opzetten, vaak vanwege een beperking of ziekte. Voor deze mensen geldt een uitzondering. Nu blijkt dat deze groep vaak wordt geweigerd in winkels en andere openbare gebouwen. Daarnaast krijgen ze soms onterecht een boete of negatieve opmerkingen. Zelfs na het geven van uitleg over hun (medische) situatie.

Om nare situaties te vermijden, blijven veel mensen met een beperking nu noodgedwongen thuis. Wat ervoor zorgt dat ze niet volledig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Vervelende situaties

Dagelijks ontvangt het College voor de Rechten van de Mens meldingen van mensen die door medische redenen geen mondkapje kunnen dragen. Ook Ieder(in), een organisatie voor mensen met een beperking, ontvangt veel telefoontjes over de mondkapjesplicht. De organisatie opende op 1 december een speciaal meldpunt voor vragen en klachten over de regel. Het blijkt dat mensen zich buitengesloten voelen. Dit komt doordat ze in vervelende situaties terechtkomen en zich vaak moeten blijven verantwoorden.

Uitzonderingskaartje

Het College ziet dat de overheid actief bezig is om de uitzonderingsregel te realiseren, door het instellen van een uitzonderingskaartje. Op de website van de Rijksoverheid is een overzicht te vinden van wie in aanmerking komt, hoe zij dit kunnen aantonen en wat hun rechten zijn. Zo krijgen mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid, bijvoorbeeld door een longaandoening of mensen en hun begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen, een vrijstelling.



Lekker duidelijk beleid. Het is dus een verplichting. Ik heb COPD gold 2 dat is een chronische ziekte… Wel of niet verplicht of val ik in de uitzonderingsfase en hoe gaat politie of boa hiermee om. Hoe kan ik bewijzen dat ik chronisch ziek ben?

Wat een armoe#mondkapjesplicht — Harrie Van De Beek (@beek_harrie) November 12, 2020

Meer bekendheid

Maar toch is er in de praktijk nog veel onduidelijk. Aan de ene kant vinden winkeliers, conducteurs, handhavers het niet makkelijk om onderscheid te maken tussen mensen die een mondkapje niet wíllen of niet kúnnen dragen. Aan de andere kant weten mensen met een beperking vaak niet of ze in aanmerking komen voor de uitzonderingsregeling. Ook weten ze niet hoe ze het beste kunnen aantonen dat ze een beperking hebben.

Het College wil daarom graag een bijdrage leveren aan het geven van meer bekendheid aan de uitzonderingsregels. Het College roept iedereen op om altijd een melding te maken van dergelijke situaties, bij het College, Ieder(in) of een ander discriminatiebureau. Alleen op die manier ontstaat een beter beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor mensen met een beperking.

