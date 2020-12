RIVM: ‘Beledigen zorgmedewerkers niet de bedoeling’

Het RIVM zegt het te betreuren „dat medewerkers van verpleeghuizen zich door een zinsnede van Jaap van Dissel in een NOS-jaarinterview geraakt voelen”. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu was het „niet de bedoeling om een opleidingsniveau in verband te brengen met oorzaken van besmettingen in verpleeghuizen”.

Gisteren ontstond namelijk ophef door uitspraken van de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM bij de NOS. Hij leek namelijk een verband te leggen tussen het hoge aantal besmettingen in verzorgingstehuizen en het opleidingsniveau van verzorgenden.



Vertrouwen wel tot een minimum gedaald in van Dissel. Niet alleen opmerkingen over opleidingsniveau, maar ook omdat het antwoord op de vraag 'had dat anders gemoeten?' nooit eens 'ja' is. Communicatie is in zijn functie een essentiele competente en ver beneden peil. https://t.co/Ifqyn5jAN4 — Rosanne Y. Hertzberger (@ryhertzberger) December 27, 2020

Marita de Kleijne, voorzitter van het platform verzorgenden van beroepsorganisatie V&VN, noemde de uitspraken „een klap in het gezicht van verzorgenden die dag en nacht onder zware druk klaarstaan voor kwetsbare bewoners”.

In het interview ging het veel over Covid-19 besmettingen in verpleeghuizen. „Besproken werd dat de situatie in een verpleeghuis waar vaak dementerende ouderen verzorgd worden, complex is en een andere situatie dan een ziekenhuis of intensivecareafdeling”, meldt het RIVM. „Het was niet de bedoeling om een opleidingsniveau in verband te brengen met oorzaken van besmettingen in verpleeghuizen.”



‘Het is te complex om het op te hangen aan één maatregel’, zegt #jaapvandissel over het misgaan in verpleegtehuizen. De tegenstrijdige maatregelen die er wèl waren van het @rivm mogen ook wel genoemd worden. Die waren voor hoogopgeleide managers zelfs niet te begrijpen! https://t.co/HyUyxvkzzI — Harry van Twillert (@HarryEtos) December 27, 2020

Er is inmiddels contant geweest met V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, zegt het RIVM. „Jaap Van Dissel heeft aangegeven dat de uitspraak niet bedoeld was om dit verband te suggereren en dat het hem spijt als medewerkers die de afgelopen periode vaak in moeilijke omstandigheden hun werk in verpleeghuizen uitvoeren zich door de zinsnede negatief geraakt voelen”, schrijft het RIVM in een verklaring.

