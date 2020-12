Onrechttrofee voor ‘lage eis’ in kindermisbruikzaak Aardenburg

Het Openbaar Ministerie krijgt dit jaar de Trofee voor Groot Onrecht, de ‘antiprijs’ van het Burgercomité tegen Onrecht van politicus Joost Eerdmans. Tegen een Zeeuwse man kreeg eiste het OM namelijk zes jaar en tbs. De man, uit Aardenburg, had de minderjarige dochters van zijn vriendin honderden keren misbruikt en liet ze ook misbruiken door anderen.

„Zulk groot zeden- en kindermisbruik op deze schaal is ongekend en kan niet slechts bestraft worden met zes jaar gevangenis. In de tijd dat terecht de hashtag #MeToo trending is en we vrouwen optimaal willen beschermen tegen uitbuiters en misbruikers, moeten we ook een veel steviger signaal afgeven aan de misdadigers die minderjarige meisjes dit onrecht aan doen. Een minimumstraf van vijftien jaar cel op zeer ernstige zedendelicten is urgent!”, vindt het Burgercomité.

De Aardenburger werd uiteindelijk veroordeeld tot acht jaar cel en tbs, maar ook dat is veel te laag, zegt Eerdmans.

‘Ons rechtssysteem faalt vaak’

Het Burgercomité tegen Onrecht komt elk jaar met een lijst van ‘grootste dwalingen’. Het wil daarmee laten zien „hoe vaak ons rechtssysteem faalt, met grote gevolgen tot gevolg. Uiteraard voor de nabestaanden en slachtoffers, maar hiermee wordt ook het rechtsgevoel van vele Nederlanders op de proef gesteld. Voor ons is de tijd rijp om over te gaan tot invoering van minimumstraffen voor moord, doodslag en dood door schuld. De pijn van nabestaanden wordt immers ernstig vergroot als de rechter door de bodem gaat in de strafoplegging.”

Verder op de lijst: de uitspraak tegen een Rotterdammer die een vrouw in haar eigen huis gijzelde en meermalen verkrachtte. Hij kreeg in hoger beroep 10 jaar en tbs, waar 18 jaar was geëist. Ook het geval van een 15-jarige jongen die in Amsterdam homo’s belaagde maar daarvoor een taakstraf van 35 uur kreeg, heeft de lijst gehaald.

Ontuchtplegende atletiektrainer en ‘trouwstoetmepper’

Maar dat is niet alles. Het comité stoort zich namelijk ook aan de beslissing van de Raad van State dat Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, 2700 euro van de Staat moet krijgen omdat minister Ferd Grapperhaus (Justitie) was vergeten een handtekening onder een brief te zetten.

Ook een ontuchtplegende atletiektrainer die werd veroordeeld tot 18 dagen cel, een Arnhemse beramer van een terreuraanslag die strafkorting kreeg na een foutje van de AIVD en een groep van 175 gevangenen die voortijdig met enkelband naar huis mochten vanwege coronamaatregelen in de gevangenis staan op de lijst.

Onterecht is ook de voorlopige vrijlating van de Rotterdamse ‘trouwstoetmepper’ en verdachten die wegkomen met miljoenenfraude bij sushi-restaurants door een fout van justitie in Rotterdam. Ook de officier van justitie die tot en met juli met een andere voorman van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in het bestuur zat van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) en besloot rapper en acteur Akwasi niet te vervolgen, staat op de lijst.

