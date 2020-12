Dit zijn de populairste Twitter-hashtags van 2020 tot nu toe

Coronavoor en coro-na. Dat zat er natuurlijk dik in als het gaat om veelgebruikte hashtags in 2020. Twitter verzamelde nu al de meest gebruikte en ook de meest gelikete tweets van het jaar.

In december blikt Twitter traditiegetrouw terug op het afgelopen jaar. 2020 gaat natuurlijk de boeken in als het jaar waarin het coronavirus de wereld in haar greep had. Hoewel we offline veel minder samen kwamen, deden mensen dat op Twitter meer dan ooit om de actualiteiten te bespreken of hun gevoelens te uiten. Het coronavirus domineert in de toplijsten, maar er was meer.

Hashtags over persconferenties

Het zal geen verrassing zin dat ​#coronavirus​ de ranglijst van meest gebruikte hashtags in Nederland aanvoert. De ​#persconferenties​ van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge werden uitvoerig besproken. 2020 is ook het jaar van grote maatschappelijke bewegingen, waarin mensen met ​#blacklivesmatter​ massaal een vuist tegen racisme en politiegeweld maakten. Ieder jaar scoort ​#dtv​ (durf te vragen) hoog in de ranglijsten, dit jaar neemt de hashtag een lagere positie in. Dit is de top 10:

• 1. #coronavirus (en variaties hierop)

• 2. #blacklivesmatter

• 3. #persconferentie

• 4. #trump

• 5. #lockdown

• 6. #dtv

• 7. #jinek

• 8. #blijfthuis

• 9. #op1

• 10. #rutte

Meeste likes

Deze tweets vormen de top 3 meest gelikete Nederlandse Twittersberichten:



I am very committed to equality and the fight against racism. But I believe everyone has the right to express themself at a time and in a way that suits them. I will not take the knee today but respect and support the personal choices every driver makes #WeRaceAsOne #EndRacism — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 5, 2020



Rust zacht lieve Lara❤ Jij zei ooit tegen mij, in de heatbox, voor de start van mijn EK relay finale debuut, dat het wel goed zou komen.. Dit zei ik 2 weken geleden ook tegen jou. Maar het is niet goed gekomen.. Ik ga je zo verschrikkelijk missen lieve Laar. Ik hou van je❤❤ pic.twitter.com/fKkd8q8Ti4 — Suzanne Schulting (@suzanschulting) July 10, 2020



Mensen die meedoen aan #ikdoenietmeermee nodig ik graag uit om een kijkje te nemen op de IC. Daar wordt namelijk met man en macht gewerkt voor patiënten die nog wél graag mee willen doen. — Don Roelofsen (@DonRoelofsen) September 21, 2020

De doorbraak van Irma

Dit jaar was het ook de doorbraak van gebarentolk Irma Sluis. In de eerste persconferenties van de overheid over de verspreiding van het coronavirus was zij de vaste gebarentolk. Het gebaar van #hamsteren deed het zo goed onder het Nederlandse publiek, dat Sluis een onuitwisbare indruk achterliet. In de latere persconferenties wisselde de overheid van gebarentolk. Toen Sluis in september terugkeerde, waren kijkers lyrisch en werd ​#irma​ in no time trending.



We hebben de I

We hebben de R

We hebben de M

We hebben de A IRMA!!! #persconferentie pic.twitter.com/QzIOu4ykyo — Kwit77 (@kwit77) September 18, 2020

Hashtags #coronahulp en #applausvoordezorg

Aan het begin van de pandemie lieten Nederlanders zich van hun beste kant zien. Door middel van ​#coronahulp​ en ​#supportyourlocals​ boden mensen hun hulp aan of riepen zij elkaar op om de kleine ondernemer in de buurt te steunen. In maart applaudisseerde men massaal voor het zorgpersoneel, omdat zij in de frontlinie van het gevecht tegen het coronavirus stonden. De #zorghelden ontvingen toentertijd lof en waardering, maar moesten aan het einde van het jaar vechten voor betere arbeidsvoorwaarden door middel van #meerdanapplaus​.



