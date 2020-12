‘Ziekenhuizen kunnen zorg zoals behandelingen voor kanker niet verlenen’

Tientallen Nederlandse ziekenhuizen kunnen een deel van de ‘kritisch planbare zorg’, zoals behandelingen voor kanker, niet verlenen. Het gaat om zorg die binnen zes weken moet worden gegeven.

Dat blijkt uit meldingen die de ziekenhuizen doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het aantal ziekenhuizen dat zich meldt met dit soort problemen is stijgende. Het kabinet wilde dat hooguit niet-spoedeisende planbare zorg zou worden uitgesteld. Door de coronacrisis en de daarbij behorende druk op ziekenhuizen en hun personeel moeten sommige behandelingen en operaties wachten.

Heupoperatie

Onder niet-spoedeisende planbare zorg vallen ingrepen die langer dan zes weken kunnen wachten, zoals een heupoperatie. Dringende behandelingen zouden wel moeten doorgaan. In Nederland zijn negentig ziekenhuizen, verspreid over verschillende locaties.

Inzet van defensie

Door het tekort aan krachten in de ziekenhuizen en zorgcentra wordt momenteel een beroep gedaan op defensie. Zo gaan bijvoorbeeld tien medisch geschoolde militairen gaan vanaf woensdag aan de slag in een zorghotel in Apeldoorn. Het zijn de eerste tien van een groep van honderd militairen die beschikbaar zijn om de zwaar belaste zorgsector te ondersteunen.

Ziekenhuis Harderwijk weer open

Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is ondertussen weer open. De opnamestop bij de spoedeisende hulp is vanmorgen om 10.00 uur opgeheven. Het ziekenhuis besloot gisteravond de deuren te sluiten omdat de afdeling spoedeisende hulp vol lag met coronapatiënten, wachtend op een bed op een verpleegafdeling.

Andere ziekenhuizen hebben patiënten van het St Jansdal overgenomen en in de nacht kwamen er geen nieuwe coronapatiënten bij.

„Voor nu is de druk even van de ketel en kan het ziekenhuis weer nieuwe patiënten ontvangen”, laat men in Harderwijk weten. „Er is afgelopen nacht veel hulp geweest. Daar is het ziekenhuis heel blij mee. Vannacht zijn meerdere patiënten uitgeplaatst naar ziekenhuizen in het noorden van ons land.”

