Nederlandse vader al weken vast in Texas na illegale grensovertocht

Een Nederlandse vader zit al weken vast in een detentiecentrum in El Paso in Texas, vlak bij de Mexicaanse grens. De vader uit Emmen wordt ervan verdacht illegaal de grens over te zijn gestoken. Dat zegt zijn zus tegen het Dagblad van het Noorden.

Volgens zijn zus zou de 58-jarige Frank Vingerhoed dat hebben gedaan om bij een voogdijzitting over zijn drie dochters van 5, 10 en 11 jaar te kunnen zijn. Maar het lukte hem niet om de VS binnen te komen. „Uit pure wanhoop is hij illegaal de grens overgestoken.”

Wandeltocht door de woestijn

Vingerhoed verbleef in een hotel in Mexico en probeerde vanuit daar de VS binnen te komen met een visum. Toen dat niet lukte, besloot hij om het op een andere manier te proberen. In de nacht van 2 op 3 november begon hij aan zijn wandeltocht door de woestijn en stak hij zwemmend de Rio Grande over naar de VS. Eenmaal daar werd hij vrijwel direct opgepakt door de grenspolitie.

Cel delen

Inmiddels zit Vingerhoed al een maand vast in een zogenaamd Service Processing Center in El Paso, Texas. Volgens zijn zus zijn de omstandigheden erg slecht. „Het is er koud en hij slaapt op een matrasje met het licht aan.” Ook moet hij zijn cel delen met veertig anderen en is het onduidelijk of hij wordt vervolgd. „Ze zeggen dat niemand eruit mag vanwege corona.”

De Nederlander woonde tot vorig jaar illegaal in de VS met zijn kinderen en toenmalige vrouw. Nadat de twee uit elkaar gingen, nam hij de kinderen mee naar Emmen, maar daar werden ze na een half jaar weggehaald door de politie.

