Eerste mensen in Rusland vandaag ingeënt tegen coronavirus, maar Poetin doet niet mee

In de Russische hoofdstad Moskou zijn vandaag de eerste mensen ingeënt tegen het coronavirus. Het door Russische wetenschappers ontwikkelde het vaccin Spoetnik V wordt in zeventig klinieken toegediend. De 68-jarige president Poetin is nog niet gevaccineerd. Dat meldt het Kremlin.

Werknemers uit het onderwijs, de zorg en de sociale dienstverlening zijn als eerste aan de beurt. Duizenden mensen hebben al een afspraak gemaakt. De vaccinaties zijn gratis en vrijwillig. Iedereen die veel contact heeft met anderen in zijn werk en dus aan een bepaald risico wordt blootgesteld, kan de komende tijd worden gevaccineerd. Na 21 dagen is er een tweede injectie nodig. Deze maand worden er ongeveer twee miljoen doses uitgedeeld.

Bijzondere situatie

Maar dus niet aan de president zelf. Een woordvoerder van Poetin zei deze week dat hij het vaccin pas kan nemen als alle testen zijn afgerond en dat is nog niet het geval. Ondanks dat Rusland als eerste land ter wereld een vaccin goedkeurde voor grootschalig gebruik, zit Spoetnik V nog in de testfase. Hierdoor is er een bijzondere situatie ontstaan. De effectiviteit van Spoetnik V wordt geschat op 95 procent, maar de testen zijn nog niet afgerond. Onafhankelijke studies over het vaccin zijn er nog niet. Aan de ene kant zijn er mensen die als proefpersoon het vaccin krijgen toegediend, maar aan de andere kant zijn er ook Russen die het al als officieel vaccin krijgen.

Na 42 dagen immuun

Vicepremier Tatiana Golikova zei vrijdag dat het 42 dagen duurt voordat iemand die is ingeënt immuun is voor het virus. In deze periode kan iemand die al een inenting heeft gehad nog steeds besmet raken. De vicepremier adviseerde daarom om na de vaccinatie het contact met de buitenwereld te beperken.

Rusland is een van de hardst getroffen landen ter wereld. Zaterdag registreerde het land een recordaantal van 28.782 nieuwe besmettingen op een dag. Volgens de autoriteiten zijn er de afgelopen dag 508 mensen overleden in verband met het coronavirus, waarmee het officiële nationale dodental op 42.684 staat.

