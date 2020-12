Alle meubels hotel Efteling naar Kringloopwinkel: ‘Héél blij mee’

Ze konden het in de kringloopwinkel van Loon op Zand amper geloven toen het bericht van de Efteling binnen kwam. Of ze alle meubels uit het Eftelinghotel konden gebruiken. En óf dat kon.

„Hier zijn we blij, héél blij mee”, zegt Henk van Komen. De blije Brabander is voorzitter van Klussen en Diensten Centrale (KDC), waarvan de kringloopwinkel van Loon op Zand onderdeel uitmaakt. Sinds 2005 helpt KDC onder het mom ‘maakt meedoen mogelijk’ honderden mensen per jaar. Dat kan een bouwklusje zijn die je als eens soort buurman verricht, het invullen van belastingformulieren en dat onder meer voor asielzoekers en mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. In 2014 kwam daar een Repair-Café en De Spullenbank bij, die nu zo gelukkige kringloopwinkel in Loon op Zand (de gemeente waarin ook pretpark en sprookjesbos De Efteling te vinden is).

Efteling renoveert alle hotelkamers

Liefhebbers van sprookjesachtig meubilair kunnen binnenkort dus scoren in die kringloop. Het Efteling Hotel doneert een flink deel van het themameubilair. De Efteling gaat alle 102 hotelkamers begin volgend jaar, voor het eerst in lange tijd, renoveren. „Het interieur van de hotelkamers is voor het laatst in 2011 aangepast, een totale renovatie inclusief sanitaire voorzieningen, wat nu op de planning staat, is veel langer geleden”, laat hoteldirecteur Nicole Scheffers weten. De renovatie staat gepland van 4 januari tot 8 maart.

Duurzaamheid staat naar eigen zeggen centraal voor de Efteling en daarom doneert het hotel het oude meubilair aan een lokale kringloop. „Het was een belangrijke voorwaarde om de meubels uit de huidige hotelkamers een tweede leven te geven. We zijn ontzettend blij dat een deel van de overgebleven meubels in onze gemeente kan worden hergebruikt”, aldus Scheffers.



Unieke donatie van de Efteling

„Een unieke donatie waarmee we heel veel mensen kunnen helpen”, zegt de eerder genoemde voorzitter Henk van Komen als hij Metro op een drukke dag terugbelt. Op de vraag wat voor meubels zijn organisatie allemaal kan verwachten, pakt hij er een net gekregen mailtje bij. „Vers van de pers komt dat net binnen. Eens kijken. Schrijftafels, brocante stoelen, kaptafels, spiegels, staande schemerlampen, nachtkastjes, poefjes, prullenbakken. Geweldig, en dat uit meer dan honderd kamers, dat wordt heel veel. In Eftelingstijl trouwens, maar zonder Eftelinglogo.”

Pop-up store in winkelstraat?

Van Komen verwacht dat er veel belangstelling voor de spullen zal zijn. „Ja, erg veel. Maar ik hoop dat we er vooral onze eigen doelgroepen mee kunnen helpen.” Gezien de verwachte belangstelling gaat zijn organisatie eerst eens goed op een rij zetten wat de komende tijd te doen. „We denken aan het organiseren van kijkdagen of het opzetten van een pop-up store in de winkelstraat van Loon op Zand.”

En wat kan iemand die dit nu thuis leest, en absoluut een ‘stukje Efteling’ in huis wil hebben, het beste doen? Van Komen: „Dan adviseer ik toch om coronaproof naar de kringloopwinkel te komen. We krijgen de spullen vanaf 5 januari binnen, dus ik verwacht dat we ze vanaf 10 januari in De Spullenbank hebben staan.”

