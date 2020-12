Groothandels tonen solidariteit en stoppen met verkoop niet-essentiële producten

Nu vrijwel alle winkels gesloten zijn en de horeca alleen mag bezorgen – of jij bij hen afhalen – hebben de Makro en de Sligro besloten hun solidariteit te tonen. Zelfbedieningsgroothandels zijn vandaag per direct gestopt met de verkoop van niet aan eten gerelateerde producten. Dat maakte het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL bekend.

Zo stoppen de winkels met het verkopen van elektronica, mediaproducten, kleding en speelgoed. De groothandels hebben dat besluit samen met het CBL genomen om het aantal verplaatsingen van klanten te beperken en het zogenoemde funshoppen tegen te gaan, zegt een woordvoerster van het CBL.



Toen de winkels vorige week moesten sluiten, werd het alsmaar drukker bij de Makro, Sligro en ook bij kleinere zelfbedieningsgroothandels. Klanten kochten op grote schaal niet-essentiële producten als televisies en speelgoed.

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio en Justitieminister Ferd Grapperhaus hadden daar eerder deze week al veel kritiek op. Volgens de burgemeesters was het veel te druk. „We willen minder mensen op straat hebben, ook bij die groothandels.”



‘Zijn solidair met ondernemend Nederland’

Daarom hebben de winkels hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen, meldt het CBL. Ze hebben dan ook vrijwillig besloten om producten die niet aan eten gerelateerd zijn niet meer te verkopen. Daar stoppen ze mee zolang de overige winkels gesloten zijn. Gisteren zijn voorbereidingen getroffen om een deel van het assortiment niet meer toegankelijk te maken, zodat klanten die vandaag niet meer konden kopen. „We zijn solidair met ondernemend Nederland”, stelt de Makro.

Maar HANOS blijft het gehele assortiment verkopen, zegt een woordvoerster. „We zijn meer op horeca gericht en verkopen ook geen producten die niets met koken, tafelen of eten te maken hebben.” Voor alle groothandels geldt dat klanten er alleen terecht kunnen met een speciaal pasje. Alle winkels hebben een deurbeleid zodat er in principe niet teveel mensen tegelijk in de winkel zijn.

