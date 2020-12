Dit zijn de tien slechtst (en best!) betaalde beroepen van Nederland

Of je nou veel verdient of niet, dat maakt eigenlijk niks uit, toch? Zolang je maar met plezier naar je werk gaat en vooral niet overwerkt raakt. Toch is het wel leuk om te zien met welke beroepen je het minst of juist het meest verdient. Loonwijzer deed daar een onderzoek naar. Een lijstje:

De genoemde bedragen zijn bruto uurlonen, op basis van 15 tot 19 jaar werkervaring.

Slechtst betaalde beroepen

1. Horecamedewerker

Mensen die in de horeca werken hebben het momenteel al zo zwaar, en dan verdienen ze ook nog eens het minst. Horecamedewerkers moeten het doen met 11,76 euro per uur. Maar daar komt in veel gevallen dan wel weer fooi bij, wat soms de cijfers flink kan oppompen. Door de coronacrisis is de horeca echter het overgrote deel van 2020 dicht geweest, dus daar is nu ook geen sprake van.

2. Schoonmaker

Schoonmakers die bijvoorbeeld kantoren en scholen schoonmaken hebben iets meer te besteden, maar een wereldverschil is het zeker niet. Zij verdienen zes cent meer dan horecamedewerkers, 11,82 euro per uur dus. Tijd om ze eens wat meer te waarderen, zij doen immers de klusjes die veel anderen niet willen doen. Of nog beter: huur je iemand in die voor je thuis schoonmaakt? Geef ze eens fooi, een cadeau, of betaal ze gewoon standaard wat meer.

3. Assistent-bedrijfsleider kledingwinkel

Als je werkt als assistent-bedrijfsleider in een kledingwinkel of iets dergelijks, verdien je 12,12 euro per uur. Maar gelukkig kun je van assistent-bedrijfsleider doorstromen naar bedrijfsleider of filiaalmanager. Dan verdien je een stuk meer: maximaal 4166 per maand, tegenover maximaal 2000 euro per maand als assistent-bedrijfsleider.

Andere banen die niet heel lekker betalen:

Magazijnmedewerker (12,22 euro per uur)

Verkoopmedewerker bij een winkel (12,42 euro per uur)

Callcentermedewerker (12,43 euro per uur)

Kapper (12,93 per uur)

Leidinggevende keuken (13 euro per uur)

Restaurantkok (13,14 per uur)

Receptionist (13,61 per uur)

Best betaalde beroepen

De top drie van best betaalde beroepen zal je, waarschijnlijk, niet echt verrassen.

1. Medisch specialist

Met stip op nummer een staat de medisch specialist. Zij verdienen 60,64 euro per uur, bruto. Maar daar staat ook weer tegenover dat je flink wat jaren moet studeren en waarschijnlijk eindigt met een studieschuld, die je dan moet aflossen.

2. Piloot

Ook onze piloten, die onlangs nog akkoord gingen met loonsverlaging, verdienen flink veel. Ten tijde van het onderzoek verdienen de vliegers 53,21 euro per uur. Vanwege de coronacrisis wordt er nauwelijks gevlogen, dus vond in ieder geval KLM het wel tijd voor een verlaging. Uiteindelijk gingen de piloten en de pilotenvakbond daar ook mee akkoord.

3. Advocaat

Als je rechten studeert, mag je zeker in je handjes knijpen. Advocaten verdienen 50,27 euro per uur en dat is echt niet mis. Tussen het salaris van het op twee na beste en het op twee na slechtste beroep zit maar liefst 38,15 euro verschil. Maar advocaat is geen beroep zonder risico’s. Zo werd recent nog bekend dat de twee advocaten van kroongetuige Nabil B. op een dodenlijst staan, en dat hun levens gevaar lopen.

Met deze banen verdien je ook een flinke duit:

Bedrijfsdirecteur (41,40 euro per uur)

Bedrijfseconoom (37,52 euro per uur)

HR-directeur (34,66 euro per uur)

Commercieel directeur (35,01 euro per uur)

Kapitein zeeschip (32,21 euro per uur)

Notaris (31,60 euro per uur)

Rechercheur (30,92 euro per uur)

En, wat denk je, toch tijd voor een carrièreswitch?

Lees ook: Gat in je hand? Volgens een Australische vrouw is dit dé manier om te sparen