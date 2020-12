Man vermoordt vriendin tijdens ‘slaapwandelen’, kijkt porno en slaat daarna pas alarm

Eind 2019 vermoordde de 29-jarige Davey de R. uit het Limburgse Beek op gewelddadige wijze zijn 24-jarige vriendin. Hij zegt dat hij slaapwandelde ten tijde van de moord. De dag erna vertoonde hij „bizar gedrag”. Hij meldde haar dood pas ’s avonds, aan zijn vader.

Vandaag ging de strafzaak tegen De R. van start, in de rechtbank in Arnhem. De R. zegt dus dat hij heeft geslapen, maar binnen die ‘slaaptijd’ is zijn dealer geappt, porno bekeken en is er op zijn rekening gebankierd.

Volgens de advocaat van De R. is niet uitgesloten dat het geweld een zeldzame uitwas is van de slaapstoornis ‘Non-REM parasomnie’. Deskundigen gaven aan dat de voorwaarden voor het optreden van die stoornis bij De R. aanwezig zijn, maar dat het wel erg onwaarschijnlijk is dat dat ook echt is opgetreden.

Coke, drank, porno

De 24-jarige vriendin van de man stierf tussen vrijdagavond 20 december en zaterdagmorgen 21 december 2019 vroeg in de nacht in hun appartement. Ze was flink toegetakeld. Zo werd ze in haar hart en long gestoken, gewurgd, in haar hals gesneden en in haar schedel gestoken met een mes uit de keuken.

Volgens De R. werd hij zaterdag om 03.00 uur ’s morgens wakker naast zijn dode vriendin in een huis vol bloed. Daarna wilde hij zelfmoord plegen, zegt hij. Maar hij deed hele andere dingen: pinnen, met dealers afspreken, coke gebruiken en drank halen in Duitsland. Onderweg gooide hij zijn telefoon weg, ook keek hij gewelddadige pornosites en bezocht hij seksdatingsites.

Op zaterdag heeft De R. zijn vriendin ook naar de badkamer gesleept en haar – en zichzelf – gewassen. Uiteindelijk heeft De R. zichzelf in zijn polsen gesneden en is hij naast zijn vriendin gaan liggen. Zo zijn de twee om 21.45 uur gevonden na het telefoontje met zijn vader.

