De laatste paar dagen van 2020: iets kouder en buien

De laatste dagen van het jaar wordt het iets kouder dan dat het afgelopen week was. Volgens Weeronline liggen de temperaturen overdag tussen de 3 en 6 graden en er is in de nacht kans op vorst. Daarbij kunnen enkele lichte buien ontstaan. Tijdens de jaarwisseling is het een graad of 2.

Geen zorgen: de komende week wordt niet zo nat als de afgelopen dagen. Er kunnen echter wel enkele buien ontstaan. Over het algemeen is er ook vrij veel bewolking maar soms kan ook de zon even doorbreken.

Op oudejaarsdag is het overdag een graad of 4. Behalve wolkenvelden met een paar lichte buien zijn er korte momenten met zon. Er staat niet veel wind. In het binnenland staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust is de wind westelijk en matig van kracht. In de avond, tijdens de jaarwisseling, is het een graad of 2. Het voelt dan als iets onder nul, maar zolang het droog blijft kun je prima naar buiten om de buren een gelukkig nieuw jaar te wensen.

Zevende storm van het jaar op Vlieland

Vanochtend is op Vlieland tussen 03.00 en 04.00 uur een gemiddelde windkracht van 9 gemeten. Daarmee is storm Bella officieel de zevende storm van het jaar en de eerste van de winter, meldt Weeronline.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aankomende nacht en morgen krijgt Nederland te maken met storm 'Bella'. Langs de kust ZW 9 á 10 bft. Tevens zeer zware windstoten (>120 km/u) mogelijk. Hoogtepunt storm tussen 06:00 & 12:00. Kans op overlast dus let goed op. ⚠️ #storm #StormBella pic.twitter.com/eyJwIzCFGn — Scannernet.nl (@Scannernet) December 26, 2020

Bella zal de hele ochtend nog harde wind veroorzaken: er is kans op zware windstoten van 80 tot 110 kilometer per uur. Vanmiddag wordt het minder onstuimig, maar het blijft winderig, koud en nat, zo meldt het weerbureau.

De storm heeft al flink wat schade veroorzaakt: omgevallen bomen zorgen voor hinder op de wegen. Daar waarschuwt de ANWB voor, bijvoorbeeld bij knooppunt Lunetten bij Utrecht op de verbindingsweg tussen de A12 en de A27 richting Hilversum. Ook liggen bij knooppunt Terbregseplein bomen op de weg. Daar is de verbindingsweg naar de A16 richting Breda afgesloten.

Bieten verloren

In de provincie Groningen heeft een vrachtauto een lading bieten verloren tussen Winschoten en Groningen. Volgens een woordvoerder van de ANWB lagen de bieten verspreid over een aantal kilometers. De zuidelijke rondweg in Groningen is deels afgesloten in de buurt van het Julianaplein, dat volgens de politie bezaaid lag met bieten. De bieten zijn inmiddels opgeruimd.

In het centrum van Den Haag viel een boom op een bovenleiding van de trambaan op de Lange Vijverberg. Door de gebroken bovenleiding moeten trams 15, 16 en 17 in het centrum van de stad omrijden, meldt vervoersbedrijf HTM. Ook in het centrum Amsterdam ondervindt het tramverkeer overlast van de wind. Zo is de route versperd op het Koningsplein, waardoor trams 2 en 12 moeten omrijden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@112groningennl heel stad Groningen & de rotonde bij De Roos liggen vol met bieten 😳😟 pic.twitter.com/xAC7aQnUnN — Wianda Schipper (@Wianda) December 27, 2020

Lees ook: Biden: ‘Weigering coronasteunpakket door Trump is verwoestend’