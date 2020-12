Politie maakt einde aan illegale feesten waar ‘alle denkbare dranken verkrijgbaar’ waren

De politie heeft gisteravond op verschillende plekken in het land een einde gemaakt aan illegale feesten. Er zijn meerdere boetes uitgedeeld.

Ih Haastrecht, Zuid-Holland, beëindigde de politie een feest in een bedrijfspand, dat was ingericht met feestverlichting en een bar. „Zelfs oma kwam nog even langs toen we ter plaatse waren”, meldt de politie Krimpenerwaard, die diverse bekeuringen uitschreef. Op het illegale feest waren ongeveer twintig mensen aanwezig.



‘Alle denkbare dranken’

In Rotterdam ontdekte de politie een illegaal feest in een bedrijfspand aan de Benthemstraat in de wijk Oude Noorden. „Op de vijfde etage van het bedrijfspand waren de ramen afgeplakt met vuilniszakken. Binnen troffen agenten een feest waarbij alle denkbare dranken verkrijgbaar waren”, zegt een politiewoordvoerder. Het is niet bekend hoeveel feestgangers zijn beboet.

In Limburg ging de politie af op een raveparty in bosperceel bij het dorp Koningsbosch. Volgens een politiewoordvoerster bleek ter plekke dat het een feest op Duits grondgebied was, waarop de Duitse politie is opgeroepen.



