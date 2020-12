‘Trump razend’, omdat Amerikaanse justitieminister geen bewijs voor fraude heeft gevonden

De Amerikaanse minister van Justitie, Bill Barr, heeft dinsdag gezegd dat zijn ministerie geen bewijs heeft gevonden van de vermeende verkiezingsfraude. President Donald Trump is razend op hem en overweegt zelfs hem te ontslaan, vertelt een ingewijde aan de Washington Post.

Trump beweert dat er op grote schaal is gefraudeerd tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen, en dat hij eigenlijk de winnaar is.

Volgens de president heeft Barr te weinig gedaan om vermeende misstappen van de federale politiedienst FBI richting Trumps campagneteam aan te tonen. Meerdere ingewijden weten te vertellen dat Trump gisteren continu klaagde over zijn justitieminister. Verschillende medewerkers hebben dan ook op de president ingepraat, om te voorkomen dat hij Barr ontslaat.

I’m having trouble keeping up…

Did Bill Barr get fired today for saying there was no election fraud?

Or did Bill Barr arrest anybody for the #TrumpPardonBribery scandal?

Or was Bill Barr too busy preparing Trump pardons for Don Jr, Eric, Ivanka & Rudy?

Please verify… thx!! pic.twitter.com/QW17rDSNJb

— Billy Baldwin (@BillyBaldwin) December 2, 2020