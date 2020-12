Amsterdam wil ‘goed gesprek’ met Parkeerwekker die gaat ‘als een stekker’

Gemeente Amsterdam wilde dat nieuwe parkeer-app die boetes voorkomt ermee zou kappen en spande een kort geding aan.

Het kort geding is nu van de baan, maar de gemeente wil wel met Parkeerwekker in overleg, schrijft de advocaat van de gemeente in een brief aan Parkeerwekker. De woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma bevestigt dat wordt aangekoerst op een „goed gesprek”.

Goed nieuws Parkeerwekker

Vorige maand dreigde de gemeente Amsterdam met een kort geding als Parkeerwekker niet binnen zeven dagen zou stoppen met haar activiteiten. „Dat de gemeente nu niet overgaat tot het aangezegde kort geding is goed nieuws voor Parkeerwekker”, vertelt Luis Roman, oprichter van Parkeerwekker.

Hij was de eerste die het vandaag hoorde van hun advocaat die een brief had ontvangen van de advocaat van de gemeente. „Daarin stond dat ze met ons in overleg willen. Dat betekent dat het kort geding van de baan is, je kunt er vanuit gaan dat ze juridisch genoeg niet sterk stonden, anders hadden we allang bij de rechter gestaan.”

Of hij open voor overleg staat? „Natuurlijk willen we ze aanhoren, maar we zijn in elk geval niet voornemens te stoppen, want waarom zouden we? We hebben gewoon een goed werkend product.”

De gemeente sluit een kort geding nog geenszins uit. „Als er in goed gesprek een oplossing gevonden kan worden, heeft dat de voorkeur boven een juridische procedure. Maar als uit de gesprekken daadwerkelijk blijkt dat Parkeerwekker niet staakt met het aanbieden van de dienst, is de gemeente toch genoodzaakt juridische stappen te zetten”, laat de woordvoerder van Dijksma weten.

Zo we(r)kt het



Nee het is geen 1 april grap, het werkt echt door middel van kunstmatige intelligentie. — Parkeerwekker (@parkeerwekker) September 7, 2020

De app stuurt ‘vergeetachtige parkeerders’ een bericht wanneer een controlevoertuig de geparkeerde auto passeert. ‘Je hebt dan nog vijf minuten om een parkeeractie te starten en een boete te voorkomen’, zo promoot de app, die gebruik maakt van dashcams die worden gekoppeld aan een platform dat videobeelden uitleest. Per ontvangen waarschuwingsbericht brengt de start-up 1,49 euro in rekening bij de abonnees.

Vergeetachtig

Zijn eigen laatste boete? Roman weet het niet meer. „Heel lang geleden… Ik ben een beetje vergeetachtig, voor mij is deze app dus een uitkomst.” De app is er namelijk voor mensen die vergeten parkeergeld te betalen, benadrukt de oprichter meermaals. „De gemeente stelde dat het onder meer uitlokken van belastingontwijking is.” Kan hij helemaal niet inkomen, „onze gebruikers willen juist wél het parkeergeld betalen. Best een negatieve aanname van de gemeente.” En natuurlijk zullen er ook wel mensen die de app bewust gebruiken om niet te betalen, beaamt hij. „Maar het is in elk geval niet onze intentie om aan te zetten tot belastingontduiking.” Ook stelde de gemeente dat het schending van privacy is, waarna Parkeerwekker meteen verwijst naar de scanauto’s van de gemeente. „Beetje hypocriet om ons daarvan te beschuldigen. En bovendien kunnen wij alleen maar onderscheiden of het om normale of scanauto’s gaat. Dat is alles.”



Dat is nieuw voor mij, dank voor de aanvulling. Dat zijn welhaast 1984-achtige taferelen en maakt de opmerking van de gemeente Amsterdam over privacyschending alleen nog maar hypocrieter. — Michel Klok (@michelklok) November 19, 2020

Flitsmeister

Ze zijn de eerste en de enige in hun ‘vakgebied’, en de parallel met Flitsmeister is snel gemaakt. „We hebben veel raakvlakken en zij doen het nou zo goed dat ze zo’n 28 man in dienst hebben.” Of er ooit een samenwerking slash ‘appage’-deal tussen Flitsmeister en Parkeerwekker in het verschiet ligt? Hij moet lachen, „het bekt in elk geval al lekker.”

Extra aanmeldingen



Iedereen die mee heeft gedaan aan de crowdfunding actie. Hartelijk dank voor het vertrouwen in ons team en natuurlijk de vele heerlijke kopjes koffie die wij hebben gekregen!;).

Parkeerwekker boetevrij parkeren voor iedereen! — Parkeerwekker (@parkeerwekker) November 30, 2020

De aanmeldingen van nieuwe gebruikers gaan intussen als een malle, zeker ook door alle aandacht die het de afgelopen tijd heeft gekregen. „Vanwege eventuele concurrentie kan ik niets zeggen over het aantal gebruikers, maar op een gegeven moment zaten we verbouwereerd achter onze schermen, omdat er per minuut honderden nieuwe aanmeldingen binnenkwamen.” Niet slecht voor een start-up die eind september met met een geslaagde crowdfunding begon. „We gaan als een stekker!”