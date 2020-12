Als Thierry Baudet referendum wint, wil hij ‘partij zonder verraders’

Thierry Baudet heeft er nog wel zin in. Hij voelt zich ‘strijdvaardig’ na alle heisa van vorige week en wil door. Als hij een referendum over zijn persoon wint.

Partijleider Baudet van Forum voor Democratie (FVD) ziet een partij voor zich „zonder verraders en mensen die buigen onder de absurde aantijgingen van de media” als hij het bindend referendum over zijn leiderschap wint, heeft hij tegen persbureau ANP gezegd. Voor het eerst sinds het tumult begin vorige week ontstond, was hij weer in het Tweede Kamergebouw.

De partij werd toen verlaten door een aanzienlijk deel van de leden, onder wie partijprominenten als Annabel Nanninga en Joost Eerdmans. De afsplitsende leden vinden dat hij onvoldoende afstand neemt van racisme en antisemitisme. Baudet werd uit het partijbestuur gezet, maar wilde toch terugkeren. Daarop stelde het partijbestuur zondag een bindend referendum voor onder de leden met de vraag ‘Wilt u dat Thierry Baudet de partijleider blijft van FVD?’.

Baudet in afwachting

Hoe het daarmee staat weet Baudet niet, zegt hij. Bovendien zou hij een week geleden al een referendum hebben voorgesteld. „Ik hoop van harte dat de leden mij volop steunen en dat we gewoon door kunnen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Blij met toegezegde ledenraadpleging – hoewel het wat vreemd overkomt nu de coupplegers al zijn opgestapt. Exacte voorwaarden wordt ook nog over onderhandeld (het moet echt snel gebeuren nu, en technisch betrouwbaar zijn). Maar ik heb goede hoop dat we hier nu snel uitkomen! https://t.co/aKkLWayApM — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 30, 2020

Aanleiding voor het vertrek van sommige leden was een brandbrief van FVD-senator Nicki Pouw-Verweij, waarin zij een etentje beschreef waarbij Baudet onder meer zou hebben gezegd dat bijna iedereen die hij kende antisemiet was. Die brief noemt Baudet „echt onzin”.

Hij herinnert zich de citaten niet en neemt er afstand van, zegt hij. Wel denkt hij dat als iemand dat gezegd zou hebben, dat het dan in een ironische en plagerige context zou zijn bedoeld.

Warm welkom Wybren

De partij verwelkomt ook een nieuw fractielid: oud-VVD’er Wybren van Haga. Vorig jaar werd Van Haga uit de VVD-fractie gezet, maar besloot zijn zetel te behouden. Toen zei Baudet dat Van Haga als „zetelrover” niet welkom was bij de partij. „Wij moeten niets hebben van zetelrovers”, zei hij toen. Daar „gaan we ook niet op de een of andere manier in marchanderen”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat Van Haga nu welkom is, noemt Baudet „voortschrijdend inzicht”. Baudet: „Met iedereen valt te praten. Ik heb meer gehoord over hoe het er allemaal aan toe is gegaan bij de VVD. Er is Wybren zo een onrecht aangedaan, dat ik zijn move veel beter begrijp dan eerst. We hebben een fijne samenwerking ontwikkeld en dat je daar op een gegeven moment gestalte aan geeft, vind ik wel te billijken.”

Lees ook: De gedenkwaardige nalatenschap van Thierry Baudet in 11 herinneringen