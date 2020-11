De gedenkwaardige nalatenschap van Thierry Baudet in 11 herinneringen

Thierry Baudet treedt nu ook terug als partijvoorzitter van Forum voor Democratie. Gisteren werd bekend dat hij geen partijleider en lijsttrekker meer wil zijn, maar nog wel wilde aanblijven als voorzitter. Maar nu legt hij ook die functie neer.

Als oproerkraaier wist Baudet in no-time een nieuw geluid op rechts te creëren, als politicus wist hij dit even snel weer te vernietigen. Nederland zal vooral zijn frappante streken herinneren, want een politicus is hij eigenlijk nooit geweest.

Bekendheid verwierf Thierry Baudet in 2015, als een van de initiatiefnemers van het GeenPeil-referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Een jaar later, niet zo heel ver voor de landelijke verkiezingen in 2017, richtte hij samen met Henk Otten en Rob Rooken een politiek partij op. Aanvankelijk werd erom gelachen in Den Haag, maar de optredens van de partijleider sloegen aan. Forum voor Democratie werd door veel mensen gezien als de PVV in een net jasje en daar bleek behoefte aan. Tot ieders verbazing wist Forum voor Democratie met twee zetels de Tweede Kamer binnen te dringen.

De gedenkwaardige nalatenschap van Thierry Baudet

Daar kwam hij aanzetten voor zijn eerste werkdag in Den Haag. De jonge charlatan met aan zijn hand de hautaine advocaat Theo Hiddema. Zijn periode als partijleider is het best te omschrijven als rommelig en zelfdestructief. Een overzicht van vier jaar aan opvallende herinneringen.

1. Lavendel en piano

Dankzij de VPRO kon Nederland vlak voor de verkiezingen kennis maken met Thierry Baudet. Bij hem thuis, in zijn studentikoze appartement. Hij nam plaats achter zijn piano, rook aan een zakje lavendel en vertrok op de fiets. „Stem op Forum voor Democratie, op 15 maart”, riep hij.

2. Oikofobie

Weinig mensen in Nederland kenden het woord oikofobie, maar na een verkiezingsbijeenkomst in Maastricht wist heel Nederland waar Thierry Baudet het over had. Althans, ongeveer. „Die zelfhaat als het ware, die we proberen te ontstijgen door alles in bureaucratische vormen te gieten, door de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld, zodat er nooit meer een Nederlander zal bestaan, zodat wie wij zijn, niet meer gestalte kan krijgen”, zei de toenmalige lijstrekker van Forum voor Democratie. Rechts denkend Nederland ging hier lekker op en dat was een paar dagen later terug te zien in de verkiezingsuitslag.

3. Latijnse toespraak in de Tweede Kamer

De eerste toespraak van Thierry Baudet in de Tweede Kamer was er eentje om om nooit meer te vergeten. De inhoud zal niemand zich meer herinneren, de taal wel. Hij begon zijn rede in het Latijn.

4. Legeruniform

„Meneer Baudet, wat heeft u nou weer aan?”, vroeg Tweede Kamer-voorzitter Khadija Arib toen de partijvoorzitter van Forum van Democratie in een legervest en met kisten kwam opdraven voor een toespraak over „het ondeugdelijke materiaal waarmee VVD-minister Hennis Nederlandse militairen op pad stuurt om hun leven te riskeren voor onze veiligheid”. Niet geheel gepast, te weten dat er een Kamerdebat plaatsvond over een ongeluk in Mali, waarbij twee Nederlandse militairen om het leven kwamen en een derde zwaargewond raakte. Een dag later diende Jeanine Hennis-Plasschaert haar ontslag in.

5. Alt-right-extremist Jared Taylor

Waar zijn politieke carrière begon met de nodige kolder, waar nog om gelachen kon worden, begon Thierry Baudet in zijn eerste jaar ook al voorzichtig met het verwoesten van zijn eigen zandkasteel. Zo was zijn ontmoeting met alt-right-extremist Jared Taylor hoogst ongelukkig en dat vonden niet alleen mensen buiten de partij. Taylor is iemand die meent dat „het blanke ras door rassenmenging aan het uitsterven is” en daar ook voor waarschuwt.

6. De naaktfoto

Tijdens zijn zomerreces in 2018 deelde Thierry Baudet een naaktfoto op Twitter en dat kunnen we dan wel weer waarderen. Zien we Rutte of Asscher niet zo snel doen. Of dit zijn politieke geloofwaardigheid goed heeft gedaan, is een tweede. Feit is dat de foto viral ging en hij zelfs tijdens zijn vakantie de aandacht op zich wist te vestigen.



"Willen de ouders van Thierry Baudet hem ophalen bij het pierenbadje? Hij laat steeds zijn zwembroekje zakken….." pic.twitter.com/SbsLqm6W8F — Dees (@caseofdees) July 30, 2018

7. Boos weg bij Wilfred Genee

In mei 2018 zat hij aan tafel bij de Friday Move, het radioprogramma van Wilfred Genee op BNR. Hij liep quasi boos weg, omdat er politieke vragen werden gesteld, terwijl hij over zijn boek kwam praten.

8. De Uil van Minerva

Zijn absolute moment van glorie beleefde hij op 20 maart 2019, toen Forum voor Democratie tijdens de Provinciale Verkiezingen landelijk de grootste partij werd. Daarbij steeg het hem direct ook naar de bol. „De Uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond”, begon Thierry Baudet zijn overwinningstoespraak. Verder sprak hij met termen als „duurzaamheidsafgoderij”, „klimaathekserij”, „ongecontroleerde migratie” en „boreaal”. Vooral vanwege dat laatste woord meenden sommige critici dat de toespraak een ‘fascistisch karakter’ had. Zelf ontkende hij dit. Misschien was een ‘narcistisch karakter’ treffender geweest.

9. Marokkanen in de trein

Begin 2020 maakte Thierry Baudet een blunder met de onderstaande tweet, waarin hij stelde dat ‘twee dierbare vriendinnen’ in de trein waren aangevallen door vier Marokkanen. Het ging echter om twee conducteurs in burger die bezig waren met een kaartjescontrole. Pijnlijk. „Beschuldigingen bij elkaar fantaseren is walgelijk”, reageerde VVD-Kamerlid Zohair el Yassini.



Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 31, 2020

10. Viruswaanzin en complotdenkers

2020 was sowieso was een jaar van afbraak binnen het Forum voor Democratie. Zijn tegendraadse standpunten over corona spraken veel mensen aan, maar Forum-kiezers haakten bij bosjes af. Zo steunde de partijleider Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid in de „strijd tegen de absurde lockdown” en sprak hij het groepje politici uitscheldende complotdenkers voor de Tweede Kamer jolig toe. Ook trad de weggestuurde VVD’er Wybren van Haga, om wie ook een zweem van complotdenken hangt, toe tot het Forum. Eerder noemde Thierry Baudet hem nog een zetelrover.

11. Freek Jansen

De directe aanleiding voor de huidige crisis binnen het Forum voor Democratie is Freek Jansen, de voormalige leider van de jongerenbeweging die als rechterhand van Thierry Baudet wordt gezien. Deze jonge politicus ligt onder vuur vanwege nazi-sympathieën. De loyaliteit aan Jansen was de reden dat het partijbestuur een ultimatum stelde aan zijn eigen partijleider. Nu wil hij verder in de Kamer, en hangt zijn politieke carrière aan een zijden draadje.