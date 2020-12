67 mensen onterecht positief tijdens kerst

In Amsterdam hebben 68 mensen op tweede kerstdag de verkeerde testuitslag van een coronatest ontvangen. Door een storing bij een testlab van de GGD zijn 67 mensen onterecht als positief aangemerkt, een persoon kreeg onterecht een negatieve uitslag. Dat meldt de NOS.

De fout is pas vandaag rechtgezet. „We vinden dit heel vervelend voor alle betrokkenen en hebben hen inmiddels gebeld en een toelichting gegeven”, zegt een woordvoerder van de GGD Amsterdam. De GGD kan niet zeggen wat de storing bij het lab precies was. Ook is niet duidelijk waarom het drie dagen duurde voordat de fout werd gevonden. Mensen die de kerstdagen onterecht in isolatie hebben doorgebracht reageerden volgens de GGD blij dat ze niet positief waren, maar waren ook „terecht geïrriteerd”.

Daling besmettingen

Al een paar dagen op rij meldt het RIVM aantal besmettingen onder het gemiddelde. Ook vandaag. Gisteren meldde het instituut 7438 besmettingen, vandaag 7561. Het is alleen niet zeker of die daling komt door het effect van de lockdown, of door minder testen, bijvoorbeeld door kerst.

In de ziekenhuizen gaan de cijfers omhoog: er liggen nu meer mensen in het ziekenhuis dan tijdens de piek van de tweede golf, in november. Ook het aantal extra opgenomen coronapatiënten steeg fors, met 178. Dat is de grootste stijging binnen een etmaal sinds mei, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het bijhouden van de gegevens.

Het RIVM meldde ook 171 coronadoden in het afgelopen etmaal. Dat betekent niet dat die mensen ook echt in de afgelopen 24 uur zijn overleden, soms komen gegevens iets later binnen.

Lees ook: ‘Kabinet overweegt thuiswonende ouderen eerder te vaccineren’