Ruim 21.000 Nederlanders hebben tot nu toe een coronaboete gehad

Ruim 21.000 mensen in ons land zijn om het overtreden van de coronamaatregelen op de bon geslingerd. 21.409 keer is een coronaboete tot nu toe uitgeschreven, om precies te zien.

De bekeuringen worden gegeven op basis van ‘overtredingen van de regionale noodverordeningen’. De meeste boetes worden uitgedeeld aan mensen die niet voldoende afstand houden. Daarnaast zijn er sinds 1 juni 4736 reizigers in het openbaar vervoer beboet voor het niet dragen van een mondkapje, maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend.

Coronaboete via agent of boa

De overtredingen op de noodverordeningen komen bij het het OM binnen in de vorm van een proces-verbaal dat is opgemaakt door politieagenten of boa’s. Dat waren er tot 6 december 31.196, dus het OM moet nog bijna 10.000 processen-verbaal beoordelen.

Justitie stuurt gemiddeld 45 procent van de processen-verbaal terug naar de agent of de boa met een verzoek om een aanvulling, voordat er een strafbeschikking in de vorm van een geldboete wordt opgelegd. Die boetes bedragen sinds 14 oktober 95 euro.



7785 protesten tegen coronaboete

In 7785 gevallen waren mensen het niet eens met de opgelegde boetes. Na herbeoordeling kan de officier van justitie deze strafbeschikkingen intrekken of voorleggen aan de rechter.

De regionale noodverordeningen waren tot 1 december van kracht. Vanaf die datum geldt de de coronawet. Het OM heeft nog geen cijfers over de mondkapjesplicht die sinds 1 december van kracht is in publieke binnenruimtes, zoals winkels.

Hoesten en spugen

Justitie heeft sinds medio maart 383 misdrijfzaken in behandeling genomen die verband houden met het coronavirus. Daarbij gaat het vaak om hoesten of spugen door mensen die beweren dat ze besmet zijn. In 115 gevallen waren politieagenten het doelwit, in 70 gevallen gaat het om voornamelijk boa’s en ziekenhuismedewerkers. In 12 zaken waren medewerkers van het openbaar vervoer het slachtoffer.

In 282 misdrijfzaken is de verdachte gedagvaard en moest deze dus voor de rechter verschijnen, waarna in het merendeel van de gevallen een gevangenisstraf werd opgelegd. Een aantal zaken loopt nog of is geseponeerd of afgedaan met een OM-strafbeschikking in de vorm van een boete of taakstraf.

