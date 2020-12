100 boetes en 7 aanhoudingen bij illegaal feest: ‘Tijd van waarschuwen is voorbij’

Bijna honderd jongeren hebben vannacht een boete gekregen omdat ze aanwezig waren bij een illegaal feest in Delft. Ook werden er zeven mensen aangehouden en is de geluidsapparatuur in beslag genomen.

Tegen organisator van het feest is een rapportage opgesteld. De gemeente kan op basis daarvan maatregelen tegen de organisator nemen zoals een bestuurlijke boete of een dwangsom.

Belediging

Zes mensen zijn aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren of een toegangsverbod overtraden en er is een feestganger opgepakt vanwege belediging. Ook andere aanwezigen krijgen nog een boete. Dat laat de politie. Hun gegevens zijn opgenomen.

Het feest vond plaats onder een viaduct aan de Rotterdamseweg. Meerdere mensen hadden rond middernacht melding gemaakt van geluidsoverlast en een illegaal feest waar enkele honderden jongeren aanwezig zouden zijn. „Bij aankomst stoof de groep uiteen. De feestgangers probeerden onder andere te ontkomen door over hekken met prikkeldraad te klimmen”, laat de politie weten. Sommigen liepen hierdoor verwondingen op of scheurde hun kleding.

‘Waarschuwen voorbij’

De politie laat weten dat meldingen voor illegale feesten zeer serieus worden genomen. „We blijven langer in deze gedeeltelijke lock-down als de besmettingen niet dalen en de druk op ziekenhuizen niet afneemt.” Meldingen van illegale feesten worden met voorrang behandeld en zo snel mogelijk beëindigd. Ook zegt de politie dat het uitdelen van boetes aan zowel de organisatoren als de aanwezigen vaker gaat voorkomen. „De tijd van waarschuwen is echt voorbij”

