Britse premier Johnson moet in zelfisolatie vanwege coronacontact

De Britse premier Boris Johnson heeft te horen gekregen dat hij in zelfisolatie moet, omdat hij contact heeft gehad met iemand die besmet is met corona. Gezondheidsdienst NHS stelde hem daarvan op de hoogte op basis van informatie van een volgsysteem.

BREAKING: Boris Johnson is self-isolating after being notified by NHS Test and Trace that he has come into contact with someone with COVID-19.

PM expected to work from Downing Street and does not have any symptoms (we still don't know how possible it is to catch Covid twice).

— Paul Brand (@PaulBrandITV) November 15, 2020